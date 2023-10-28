Video Yaşam Sürüye yaklaşan kurdu köpek böyle kovaladı | Video
Sürüye yaklaşan kurdu köpek böyle kovaladı | Video

Sürüye yaklaşan kurdu köpek böyle kovaladı | Video

28.10.2023 | 09:53

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sürüye yaklaşan kurdu köpeğin kovalama anını vatandaş görüntüledi.

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Alınan bilgiye göre, Elmadağ ilçesi Aşağıkamışlı Köyünde çoban köpeği sürüye yaklaşan bir kurt fark etti. Köpek ile kurt arasında yaşanan kovalama anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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