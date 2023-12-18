Takla atıp alev topuna dönen araçtan sağ çıktı, olay yerinden kaçtı | Video
Bursa’da meydana gelen kazada kavşağa hızlı giren otomobil takla attı. Kazanın şiddetiyle alev alan otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü olay yerinden kaçtı. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
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