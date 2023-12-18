Takla atıp alev topuna dönen araçtan sağ çıktı, olay yerinden kaçtı | Video 18.12.2023 | 08:53 Bursa’da meydana gelen kazada kavşağa hızlı giren otomobil takla attı. Kazanın şiddetiyle alev alan otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü olay yerinden kaçtı. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi, Demirtaş Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Recep Aydın idaresindeki İsmetiye yönüne seyir halinde olan otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kavşağa hızlı girdi. Kaldırım taşına çarpan araç takla attı. Yolun kenarındaki bir işletmenin bahçesindeki çitlerin yanında ters bir şekilde durabilen otomobil kazanın şiddeti ile alev aldı. Alev alan otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yanan otomobil kısa sürede söndürüldü. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil kurtarıcı yardımı ile olay yerinde çekildi. Polis kazaya karışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.