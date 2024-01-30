Taksici ile tartıştığı kişiler arasında kavga: Kadın baygınlık geçirdi | Video 30.01.2024 | 12:25 Kağıthane'de taksici ile tartıştığı kişiler kavga etti. Kavgada taksicinin yanındaki arkadaşı kadına tokat attı. Bir süre tekme tokat devam eden kavgada kadın baygınlık geçirdi. Yaşananlar ise kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki akşam Cendere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yanında kadın olan bir kişi, taksi şoförü ile tartışmaya başladı. Yolcu alma tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken adam, taksiciye kafa attı. Tekme tokat devam eden kavgada taraflar yere düşerek birbirlerine vurmaya devam etti. Vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken taksiciden taraf olan bir kişi, kadına tokat attı. Kadın kavgaya engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Darbedilen kadın bir süre sonra baygınlık geçirdi. Yaşanan olay güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerine yansıdı.