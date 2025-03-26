Taksim ve Şişhane istasyonu işletmeye açıldı | Video
Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının açıldığını duyurdu.
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