Video Yaşam Taksim ve Şişhane istasyonu işletmeye açıldı | Video
Taksim ve Şişhane istasyonu işletmeye açıldı | Video

Taksim ve Şişhane istasyonu işletmeye açıldı | Video

26.03.2025 | 08:41

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının açıldığını duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kur’an-ı Kerim ve hadislerden etkilenerek minyatür cami ustası oldu | Video 05:44
Kur’an-ı Kerim ve hadislerden etkilenerek minyatür cami ustası oldu | Video 26.03.2025 | 09:58
Taksim ve Şişhane istasyonu işletmeye açıldı | Video 03:42
Taksim ve Şişhane istasyonu işletmeye açıldı | Video 26.03.2025 | 08:41
Otomobil öğrencilerin arasına daldı: 2 yaralı! | Video 01:29
Otomobil öğrencilerin arasına daldı: 2 yaralı! | Video 26.03.2025 | 08:35
Tartıştı, kavgaya tutuştu hırsını alamadı, benzinliğe daldı | Video 05:50
Tartıştı, kavgaya tutuştu hırsını alamadı, benzinliğe daldı | Video 26.03.2025 | 06:07
Otomobil öğrencilerin arasına böyle daldı: 2 yaralı | Video 01:29
Otomobil öğrencilerin arasına böyle daldı: 2 yaralı | Video 26.03.2025 | 06:07
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü | Video 01:08
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü | Video 26.03.2025 | 06:07
Muayenesiz araçla 2. kez alkollü ve ehliyetsiz yakalandı, Az saygın olsun dedi | Video 01:21
Muayenesiz araçla 2. kez alkollü ve ehliyetsiz yakalandı, "Az saygın olsun" dedi | Video 26.03.2025 | 06:06
Kars’ta araçlar birbirine girdi: 1 ölü, 6 yaralı | Video 02:25
Kars'ta araçlar birbirine girdi: 1 ölü, 6 yaralı | Video 25.03.2025 | 16:05
Çukurca’da araçta gizlenmiş 34 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video 01:04
Çukurca'da araçta gizlenmiş 34 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video 25.03.2025 | 15:52
Otopark görevlisi müşteriye ait araçla kaza yaptı, ehliyetsiz çıktı! Kaza anı kamerada | Video 01:27
Otopark görevlisi müşteriye ait araçla kaza yaptı, ehliyetsiz çıktı! Kaza anı kamerada | Video 25.03.2025 | 15:27
Kurt sürüsüyle tek başına mücadele eden köpeğin sahibi yaşanan o anları anlattı | Video 02:18
Kurt sürüsüyle tek başına mücadele eden köpeğin sahibi yaşanan o anları anlattı | Video 25.03.2025 | 14:34
12 suç kaydı bulunan şahıs para çalarken önce kameraya, sonra polise yakalandı | Video 02:01
12 suç kaydı bulunan şahıs para çalarken önce kameraya, sonra polise yakalandı | Video 25.03.2025 | 14:02
Yalova’da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama | Video 00:21
Yalova'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama | Video 25.03.2025 | 13:25
Freni tutmayan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu: 2 yaralı | Video 02:20
Freni tutmayan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu: 2 yaralı | Video 25.03.2025 | 13:25
Sahte altın bilezik satmaya çalışanlara operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video 01:57
Sahte altın bilezik satmaya çalışanlara operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video 25.03.2025 | 12:46
Bayburt’ta kurt sürüsü köpeği böyle telef etti | Video 02:55
Bayburt’ta kurt sürüsü köpeği böyle telef etti | Video 25.03.2025 | 12:38
Esenyurt’ta güpegündüz şok görüntüler: Yalvararak uyuşturucu istedi | Video 00:17
Esenyurt'ta güpegündüz şok görüntüler: Yalvararak uyuşturucu istedi | Video 25.03.2025 | 12:37
Laf atma kavgası kanlı bitti! Gençlerin tekme, tokat ve bıçaklı kavgasını polis güçlükle ayırdı | Video 00:41
Laf atma kavgası kanlı bitti! Gençlerin tekme, tokat ve bıçaklı kavgasını polis güçlükle ayırdı | Video 25.03.2025 | 11:26
Esenyurt’ta takip ettiği kadına yumruk atıp taciz eden şahıs kamerada | Video 00:28
Esenyurt'ta takip ettiği kadına yumruk atıp taciz eden şahıs kamerada | Video 25.03.2025 | 10:49
Matbaa kurup dolar basan şebeke çökertildi: 7 milyon 99 bin sahte dolar ele geçirildi | Video 02:10
Matbaa kurup dolar basan şebeke çökertildi: 7 milyon 99 bin sahte dolar ele geçirildi | Video 25.03.2025 | 10:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY