Video Yaşam Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda eşsiz gün batımı | Video
Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda eşsiz gün batımı | Video

Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda eşsiz gün batımı | Video

21.08.2022 | 14:05

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Osmanlı Devleti'nin doğudaki en önemli eserleri arasında yer alan İshak Paşa Sarayı'nın ihtişamlı görüntüsü, gün batımıyla birleşince ortaya eşsiz bir manzara çıktı.

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Osmanlı Devleti'nin Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki en önemli eserlerinden biri olan ve sarp kayalıklar arasındaki bir tepede yer alan İshak Paşa Sarayı, gün batımıyla birleşince ortaya doyumsuz bir manzara çıkardı. Kartal yuvası görünümüyle dikkat çeken İshak Paşa Sarayı'nın üstünden süzülen güneş ışınları, gün batımında fotoğraf çekmeyi sevenler için de vazgeçilmez bir mekan oluyor.İlçe merkezine 7 kilometre uzaktaki bin 900 rakımlı tepeye kurulu olan ve yaz-kış yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı olan bu tarihi saray, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alıyor.

Fransa'dan bisikletleriyle yola çıkan ve Ağrı Dağı'na tırmanmak için Doğubayazıt ilçesine giden Fransız çift Roxy ve Tommy, Türkiye'nin sahip olduğunu doğal güzelliklere ve vatandaşlarının misafirperverliklerine hayran kaldıklarını belirterek, "Biz Fransa'dan 3 buçuk ay önce bisikletlerle yola çıktık. Sadece İstanbul'dan Yolova'ya gitmek için feribota bindik. Yavaş yavaş başka ülkelere de gidiyoruz. Türkiye'nin tamamı çok güzel. İstanbul'da çok güzel yerler var. Kapadokya'ya hayran kaldık. Ağrı'dan Doğubayazıt'a dağa tırmanmak için geldik. Yolda insanlar bizi durdurup İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etmemizi istedi. İnternetten baktığımızda çok güzel bir yer olduğunu gördük ve tepeye çıkmak zor olur diye eşyalarımızı aşağıda bıraktık. Türk insanları çok sıcak. Günde 10 defa çay içiyoruz. Bisiklet sürerken bizi gören herkes çay içmeye davet ediyor." ifadelerine yer verdi.

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