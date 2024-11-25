Tarsus'ta yük treniyle çarpışan otomobilde bir kişi yaralandı 25.11.2024 | 10:46 Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treniyle çarpışan otomobilde bir kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre Pozantı istikametinden Yenice'ye gitmekte olan yük treni Yenice Mahallesi Yunacık bölgesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan hemzemin geçitte trenin geçişi esnasında bir otomobille çarpıştı. Kazada otomobil ağır hasar görürken, bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı.