Video Yaşam Tavuklara sanat müziği eşliğinde yumurtlama seansı | Video
Tavuklara sanat müziği eşliğinde yumurtlama seansı | Video

Tavuklara sanat müziği eşliğinde yumurtlama seansı | Video

10.10.2021 | 10:27

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İstanbul’da 55 yıldır yumurta üreticiliği yapan Cahit Şahin, yumurtalarının üretimi sırasında sıra dışı bir yönteme başvuruyor. Şahin, beslediği tavuklarına her gün Muazzez Abacı ve Neşet Ertaş gibi sanatçıların bestelerini dinletiyor. Şahin böylelikle tavuklarının daha nitelikli yumurta üretimi yapacağını belirtiyor.

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İstanbul'da 55 yıldır yumurta üreticiliği yapan 65 yaşındaki Cahit Şahin, yumurtanın niteliğini ve verimini arttırmak adına sıra dışı bir yönteme başvuruyor. Şahin, yem verdiği esnada tavuklarına çeşitli besteler dinleterek tavuklarının huzur ve sakinlik içerisinde yumurta üretimi yaptığını, böylece üretimdeki verimin arttığını vurguluyor. Bu yöntemi yıllardır kullandığını söyleyen yumurta üreticisi Şahin 'müzik ruhun gıdasıdır' diyerek bu yöntemin daha farklı ve verimli olduğunu savunuyor. Tavuklarıyla her gün özenle ilgilenen Cahit Şahin, müziği kendisinin de sevdiğini, tavuklarının ruhlarının müzik eşliğinde dinlendiğini ve hayvanlarının bu yöntemle daha mutlu olduğunu ekleyerek bu yöntemin yumurta üretimini olumlu anlamda etkilediğini belirtiyor.

"TAVUKLAR DA MÜZİKTEN ANLAR"
Şahin, "Tavuklar önce yemini yer suyunu içer. Suyunu içip karınları doyduktan sonra müzik sistemine geçer. Müzik ruhun gıdasıdır ve tavuklar da müzikten anlar. Müziği ben de çok seviyorum. Müzik kullanıldığı zaman verim artıyor ve kaliteli yem de kullanılırsa üretimde de verim artıyor. Tavuklar öncelikle Cüneyt Tan, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Ceylan Avcı ve Sabahat Akkiraz'ın müziklerini çok dinliyorlar. Müzikle verim arttığı için 24 saatte çift yumurta alıyoruz" diye konuştu.

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