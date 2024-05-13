Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetecek kadar zehirli olan koca engerek yılanı böyle görüntülendi | Video 13.05.2024 | 12:06 Elazığ’da, tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetecek kadar zehirli olan koca engerek yılanı görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı, Baskil ilçesi Hacımehmetli köyünde ortaya çıktı. Engerek yılanını su kenarında fark eden bir kişi, hayvanı değnek yardımı ile yakaladıktan sonra boş bir alana bıraktı. Vatandaş, bir süre incelediği hayvanın koca engerek yılanı olduğunu fark etti. Yılan, daha sonra suya girerek gözden kayboldu.