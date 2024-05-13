Video Yaşam Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetecek kadar zehirli olan koca engerek yılanı böyle görüntülendi | Video
Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetecek kadar zehirli olan koca engerek yılanı böyle görüntülendi | Video

Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetecek kadar zehirli olan koca engerek yılanı böyle görüntülendi | Video

13.05.2024 | 12:06

Elazığ’da, tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetecek kadar zehirli olan koca engerek yılanı görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Türkiye'de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı, Baskil ilçesi Hacımehmetli köyünde ortaya çıktı. Engerek yılanını su kenarında fark eden bir kişi, hayvanı değnek yardımı ile yakaladıktan sonra boş bir alana bıraktı. Vatandaş, bir süre incelediği hayvanın koca engerek yılanı olduğunu fark etti. Yılan, daha sonra suya girerek gözden kayboldu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

2 kurdun tacizine uğrayan genç çiftçi, yaşadığı korku dolu anları anlattı | Video 01:47
2 kurdun tacizine uğrayan genç çiftçi, yaşadığı korku dolu anları anlattı | Video 13.05.2024 | 12:28
ABD’li müze müdürü İstanbul Havalimanı’nda tarantula ve akrep kaçakçılığı yaparken yakalandı | Video 03:07
ABD'li müze müdürü İstanbul Havalimanı'nda tarantula ve akrep kaçakçılığı yaparken yakalandı | Video 13.05.2024 | 12:28
Sırt çantasıyla götürdüğü kedileri darp ederek öldüren sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası | Video 03:46
Sırt çantasıyla götürdüğü kedileri darp ederek öldüren sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası | Video 13.05.2024 | 12:28
Başakşehir’de ilginç kavga kamerada | Video 00:55
Başakşehir’de ilginç kavga kamerada | Video 13.05.2024 | 12:28
Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetecek kadar zehirli olan koca engerek yılanı böyle görüntülendi | Video 01:07
Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetecek kadar zehirli olan koca engerek yılanı böyle görüntülendi | Video 13.05.2024 | 12:06
Ankara’da dehşet! Komiser yardımcısı, eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti | Video 00:48
Ankara'da dehşet! Komiser yardımcısı, eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti | Video 13.05.2024 | 11:12
Esenyurt’ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı olayının yeni görüntüsü oraya çıktı | Video 05:37
Esenyurt’ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı olayının yeni görüntüsü oraya çıktı | Video 13.05.2024 | 11:05
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Mayıs 2024 Pazartesi atv izle! | Video 05:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Mayıs 2024 Pazartesi atv izle! | Video 13.05.2024 | 11:05
Bursa’da piknik alanında satırlı masa kavgası kamerada | Video 01:41
Bursa'da piknik alanında satırlı masa kavgası kamerada | Video 13.05.2024 | 11:00
Kenti kaplayan toz bulutu böyle görüntülendi | Video 03:59
Kenti kaplayan toz bulutu böyle görüntülendi | Video 13.05.2024 | 10:40
Mersin’de sahte zeytinyağı operasyonu, 6 tondan fazla ürün ele geçirildi | Video 00:51
Mersin'de sahte zeytinyağı operasyonu, 6 tondan fazla ürün ele geçirildi | Video 13.05.2024 | 10:39
İzmir’de aranan şahıslara yönelik 124 adrese baskın! O anlar kamerada | Video 00:57
İzmir'de aranan şahıslara yönelik 124 adrese baskın! O anlar kamerada | Video 13.05.2024 | 10:39
İzmir’de aranan şahıslara yönelik 124 adrese baskın kamerada | Video 00:57
İzmir'de aranan şahıslara yönelik 124 adrese baskın kamerada | Video 13.05.2024 | 10:36
Sigara parası için banka soymaya kalktılar | Video 01:33
Sigara parası için banka soymaya kalktılar | Video 13.05.2024 | 10:12
İstanbul’da polise direnen şüphelilerle arbede kamerada: Asker kaçakları polise saldırdı | Video 02:50
İstanbul’da polise direnen şüphelilerle arbede kamerada: "Asker kaçakları polise saldırdı" | Video 13.05.2024 | 10:12
Yıkımı gerçekleştirilen hasarlı binadan yavru köpekleri kurtardığı anlar kamerada | Video 04:51
Yıkımı gerçekleştirilen hasarlı binadan yavru köpekleri kurtardığı anlar kamerada | Video 13.05.2024 | 09:49
Amatör balıkçı Bir ejderha da biz tuttuk diyerek 15 kiloluk balığı yakalamayı başardı | Video 01:57
Amatör balıkçı "Bir ejderha da biz tuttuk" diyerek 15 kiloluk balığı yakalamayı başardı | Video 13.05.2024 | 09:49
Kapıyı açıp taksiden indiği esnada otomobil böyle çarptı | Video 01:58
Kapıyı açıp taksiden indiği esnada otomobil böyle çarptı | Video 13.05.2024 | 09:49
Tekirdağ Çorlu’da ev yangını: Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi | Video 00:44
Tekirdağ Çorlu’da ev yangını: Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi | Video 13.05.2024 | 09:48
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu, depremzede Aylin’in acı hikayesi karşısında gözyaşlarını tutamadı 03:03
Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu, depremzede Aylin'in acı hikayesi karşısında gözyaşlarını tutamadı 13.05.2024 | 09:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA