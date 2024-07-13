Tekirdağ'da 174 litre sahte alkol ele geçirildi | Video
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 174 litre sahte alkol ele geçirildi.
Şüpheli M.M. isimli şahıs, gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatıldı.
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