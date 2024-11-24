Tekirdağ'da feci kaza: Araçtan fırlayan sürücü öldü, araç alev topuna dönüştü | Video
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yoldan çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.
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