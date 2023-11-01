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Tekirdağ’da iki motosikletin çarpışma anı kamerada

Tekirdağ’da iki motosikletin çarpışma anı kamerada

31.10.2023 | 23:29

Tekirdağ Çorlu’da iki motosikletin çarpıştığı kazada aynı motosikletteki 3 çocuk yaralandı. Kazaya karışan motosikletli ise olay yerinden kaçtı.

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