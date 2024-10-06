TEKNOFEST'te duygulandıran anlar | Video 06.10.2024 | 10:38 Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, duygu dolu anlar yaşandı. Görme engelli ikiz kardeşlerin F16 hayali gerçek oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'te son güne girilirken, ziyaretçi akını devam ediyor. Mersin'den TEKNOFEST Adana'ya gelen görme engelli ikiz kardeşlerin hayali gerçek oldu. 14 yaşındaki göreme engelli Çetin ve Demir Akoğlu ikiz kardeşlerin en büyük hayali, anne ve babalarının anlattığı kadarıyla bildikleri uçaklara yakın olmaktı. Bu güne kadar sadece seslerini duydukları jetlere Adana'da dokunarak hisseden kardeşlerin mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Festivalin yapıldığı alanda en çok ziyaretçi alan bölümlerden birisi olan uçakların yanına gelen Çetin ve Demir kardeşlerle yakından ilgilenen 113. Ceylan Filo Ekipleri, "Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun" mottosuyla onları bağırlarına bastı. Ekip, iki görme engelli kardeşe F16 el teması ile tüm özellikleri anlatarak kokpit içine bindirdi. Kardeşlerin mutluluğu ve heyecanı gözlerden kaçmadı. İkiz kardeşler uçak ekibi ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.