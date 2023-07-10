Telefon sürekli çalınca yalanı ortaya çıktı | Video
AVCILAR'da gittiği bir mağazada tezgah üzerinde bırakılan telefonu alıp ikinci el cihaz satan iş yerine götürerek satmak isteyen şüphelinin yalanı telefon sürekli çalınca ortaya çıktı.
"DURUMU ÖĞRENİNCE KONUMU GÖNDERDİM"
Telefonu sahibine ulaştırmayı sağlayan Mesut Kaplama, "Bana hastası olduğu için paraya sıkıştığını ve o nedenle yakınına ait telefonu satmak istediğini söyledi. Sürekli aranmasından ve aramaları reddetmesinden şüphelendim. Arayan numarayı kendi telefonumdan arayarak durumu öğrenince konumu gönderdim" dedi.
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