Video Yaşam TEM Otoyolu’nda alev alev yanan İETT otobüsünde patlamalar meydana geldi | Video
TEM Otoyolu’nda alev alev yanan İETT otobüsünde patlamalar meydana geldi | Video

TEM Otoyolu’nda alev alev yanan İETT otobüsünde patlamalar meydana geldi | Video

29.01.2023 | 08:38

Sultangazi TEM Otoyolu’nda seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Alevlere teslim olan otobüste patlamalar meydana geldi. Metrelerce yükselen alevler otoyolu kaplarken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Alevlerin yükseldiği ve patlamanın yaşandığı o anlar ise vatandaşların cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

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Olay, Sultangazi TEM Otoyolu Edirne istikameti Küçükköy sapağında saat 05.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yücel Usta hakimiyetindeki 34 TP 7152 plakalı İETT otobüsü seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. Bu esnada araçta bulunan LPG'de patlama meydana geldi.

ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ
Alevlere teslim olan otobüste patlamalar meydana geldi. Patlamalarla yükselen alevler adete otoyolu kapladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri TEM Otoyolu Edirne istikametini bir süre güvenlik amaçlı trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından otobüs güçlükle söndürüldü. Ekipler uzun süre otobüste soğutma çalışması yaptı.

KİMSENİN OLMAMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ
Otobüste yangın çıktığı esnada yolcuların olmaması facianın önüne geçti. Öte yandan yaşanan patlamanın ardından yükselen alevlerin yoldan geçen başka araçlara sıçramaması da tehlikenin önüne geçti.

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