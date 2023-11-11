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TEM otoyolunda iki araç alev alev yandı: 3 hafif yaralı

TEM otoyolunda iki araç alev alev yandı: 3 hafif yaralı

11.11.2023 | 09:46

Tem Otoyolu'nda seyir halindeki 2 araç bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Yanan araçlar kullanılamaz hale gelirken, 3 kişi de hafif şekilde yaralandı.

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Olay, saat 06.30 sıralarında Tem Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mercedes marka 34 FIZ 650 plakalı araç seyir halindeyken önündeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen FIAT marka araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 FIZ 650 plakalı araçtan alevler çıkmaya başladı. Araç sürücüsü yangın tüpüyle söndürmeye çalışırken alevler bir anda şiddetlenerek tüm araca ve önündeki araca sıçradı. Yanan araçlar kısa sürede kullanılamaz hale gelirken, yangında 3 kişi de hafif şekilde yaralandı. Aracı kullanan sürücüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
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