TEM Otoyolu'nda kaza! 1 ölü 9 yaralı | Video
TEM Otoyolu Halkalı mevkiinde aralarında kamyonun ve otobüsün de bulunduğu bir kaza meydana geldi. Kaza sonrası Edirne istikametinde trafik durdu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti; 9 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Edirne istikametinde aralarında hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün de karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti; 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapanırken, Edirne istikametinde trafik durdu. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ederken, trafik Edirne istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Diğer yandan kazaya karışan araçları otoyoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
TEM Otoyolu'nda kaza! 1 ölü 9 yaralı | Video 25.08.2025 | 09:00
05:48
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar! 24.08.2025 | 23:21
03:17
Milyoner'de heyecan dolu anlar! İşte 500 bin TL’lik o soru! 24.08.2025 | 23:16
01:59
Kocaeli'de ağaçlık alanda yangın | Video 24.08.2025 | 15:04
00:58
Sokak sokak gezdi, park halindeki araçlara zarar verdi | Video 24.08.2025 | 14:05
01:04
Halit Yukay'ın cenazesinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.08.2025 | 14:04
01:46
02:32
Halk otobüsü şoförüne "Neden baktın?" tehdidi kamerada | Video 24.08.2025 | 12:45
01:13
Osmanlı'nın kayıp gemisi Akdeniz'de bulundu | Video 24.08.2025 | 12:19
01:07
Evinin kapısını kırarak girdi, gördüklerine inanamadı | Video 24.08.2025 | 11:07
02:41
00:57
02:30
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu | Video 24.08.2025 | 10:53
00:56
00:32
02:13
02:07
06:45
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı | Video 24.08.2025 | 09:34
06:06