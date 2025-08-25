TEM Otoyolu'nda kaza! 1 ölü 9 yaralı | Video 25.08.2025 | 09:00 TEM Otoyolu Halkalı mevkiinde aralarında kamyonun ve otobüsün de bulunduğu bir kaza meydana geldi. Kaza sonrası Edirne istikametinde trafik durdu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti; 9 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

TEM Otoyolu Edirne istikametinde aralarında hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün de karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti; 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapanırken, Edirne istikametinde trafik durdu. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ederken, trafik Edirne istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Diğer yandan kazaya karışan araçları otoyoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.