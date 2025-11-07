TEM Otoyolu’nda makas atarak trafiği tehlikeye atan araçlar kamerada | Video 07.11.2025 | 15:31 İstanbul TEM Otoyolu Başakşehir mevkiinde iki otomobil, yoğun trafikte ardı ardına makas atarak ilerledi. Trafiği tehlikeye atan sürücülerin o anları, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Başakşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil sürücüsü otoyolda seyir halindeyken diğer araçların arasından makas atarak ilerlemeye başladı. Sürücülerin tehlikeli manevraları nedeniyle trafikteki diğer araç sürücüleri zor anlar yaşadı.Görüntülerde, iki otomobilin art arda yüksek hızla şerit değiştirdiği, diğer araçların arasından geçerek trafiği tehlikeye attığı anlar yer aldı. Tehlikeli yolculuk, arkadan gelen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Polis ekiplerinin görüntüleri incelemeye aldığı, sürücülerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.