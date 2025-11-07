TEM Otoyolu’nda makas atarak trafiği tehlikeye atan araçlar kamerada | Video
07.11.2025 | 15:31
İstanbul TEM Otoyolu Başakşehir mevkiinde iki otomobil, yoğun trafikte ardı ardına makas atarak ilerledi. Trafiği tehlikeye atan sürücülerin o anları, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, iki otomobilin art arda yüksek hızla şerit değiştirdiği, diğer araçların arasından geçerek trafiği tehlikeye attığı anlar yer aldı. Tehlikeli yolculuk, arkadan gelen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Polis ekiplerinin görüntüleri incelemeye aldığı, sürücülerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
TEM Otoyolu’nda makas atarak trafiği tehlikeye atan araçlar kamerada | Video 07.11.2025 | 15:31
01:24
01:48
‘Saraçlar’ operasyonunda 23 şüpheli adliyede | Video 07.11.2025 | 14:47
00:47
Malatya'da minibüs devrildi: 3 yaralı | Video 07.11.2025 | 14:34
04:25
Bursa’da 50 metre arayla iki kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı | Video 07.11.2025 | 12:40
00:34
00:30
İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video 07.11.2025 | 11:43
01:11
Osmaniye’de kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü uçuruma yuvarlandı | Video 07.11.2025 | 11:23
01:29
Adana'da kaçak içki operasyonu: 16 şüpheli yakalandı | Video 07.11.2025 | 10:58
00:30
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan adama taksi çarptı | Video 07.11.2025 | 10:37
00:43
00:36
07:05
02:58
02:49
04:05
Taksi şoförü, 6 kişinin canını ustaca manevrayla kurtardı | Video 06.11.2025 | 16:28
00:35
04:31
Arnavutköy'de iki bina arasındaki istinat duvar çöktü | Video 06.11.2025 | 16:00
00:17