Video Yaşam TEM’de 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
TEM’de 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

TEM’de 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

09.03.2025 | 15:52

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde dinlenme tesisinin girişindeki bariyerlere çarpan Tofaş marka otomobil, defalarca takla atarak hurdaya döndü. 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, 8 Mart Cumartesi günü saat 18.45 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden M.B. idaresindeki 41 AGF 939 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil savrularak taklalar attı. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ağır yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan E.D. ve A.K olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan M.B. de, tedavi altına alındığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA ANBEAN KAMERADA
Meydana gelen kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Tofaş marka otomobilin süratli hız yaparak geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptığı görüldü.

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