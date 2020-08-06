Ters rüzgara kapılan paraşütçü yere çakıldı | Video
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Adana’da ters rüzgara kapılan yamaç paraşütçü boş bir araziye düştü. Yaralanan paraşütçü hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi civarında, yamaç paraşütü ile uçuş yapan Mehmet Hançer ters rüzgara kapıldı. Hançer ters rüzgara kapılması sonucunda boş bir araziye düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Hançer’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.