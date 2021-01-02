Video Yaşam THY uçağında sigara içerken yakalandı; 2 bin 603 lira ceza ödeyecek | Video

THY uçağında sigara içerken yakalandı; 2 bin 603 lira ceza ödeyecek | Video

THY uçağında sigara içerken yakalandı; 2 bin 603 lira ceza ödeyecek | Video
02.01.2021 | 10:20

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Türk Hava Yolları(THY)'nın Şanlıurfa-İstanbul seferini yapan uçağında yolculardan İ.H.A., uçağın tuvaletinde sigara içerken yakalandı. İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından uçağın kapısı açıldığı anda karşısında polisi gören yolcu şok oldu. Hakkında tutanak tutulan yolcuya, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 2 bin 603 lira idari para cezası kesileceği belirtildi.

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Olay önceki akşam THY'nin TK-2249 sayılı Şanlıurfa-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağında yaşandı. Kabin ekipleri uçağın arka tuvaletinde, yolculardan İ.H.A.'nın sigara içtiğini fark etti. Yolcu hakkında 'kural dışı yolcu' formu düzenlenirken, aynı zamanda kaptan pilot konuyu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kulesi'ne bildirerek, uçağa polis istedi.


KAPI AÇILDIĞINDA POLİS ONU BEKLİYORDU
Uçağın saat 21.50 sıralarında havalimanına inişinin ardından İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekibi, uçağın kapısında yolcuyu bekledi. Polisler eşliğinde uçaktan inen İ.H.A., hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Tutanak tutulan yolcuya, SHGM tarafından 2 bin 603 liralık idari para cezası kesileceği öğrenildi.


"KURAL DIŞI YOLCU"
SHGM yönetmeliklerine göre uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve tütün mamullerinin kullananlar, 'kural dışı yolcu' olarak kabul ediliyor. Kural dışı yolculara idari para cezası kesilirken, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde idari yaptırım kararlarına itiraz edilebiliyor. Ayrıca uçağın rötar yapması, başka bir meydana inmek zorunda kalması gibi durumlarda hava yolu şirketleri kural tanımaz yolcuya tazminat davası da açabiliyor.


KARA LİSTEYE ALAN HAVA YOLU ŞİRKETLERİ DE VAR
Öte yandan yurt dışındaki bazı hava yolu şirketleri, kural tanımaz yolcuları kara listeye alıyor. Bu yolculara ömür boyu veya belirli bir süre bilet satmıyor. Hatta bazı ülkelerde kara listeye giren yolcuların isimleri havacılık otoriteleri ile paylaşılıyor. O ülkedeki diğer havayolları da yolcuyu kara listelerine alıyor.

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