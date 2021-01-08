Video Yaşam THY’den Dr. Öz ile TK Extra Care önlemleri | Video

THY’den Dr. Öz ile TK Extra Care önlemleri | Video

THY’den Dr. Öz ile TK Extra Care önlemleri | Video
08.01.2021 | 16:04

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Türk Hava Yolları, koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı güvenli seyahat önlemlerini TK Extra Care uygulaması ile hizmete sundu.

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THY güvenli seyahat standartlarını Dr. Mehmet Öz'ün yer aldığı video ile duyurdu. Konuya ilişkin THY'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Uçuş güvenliğinize her şeyden fazla önemsiyoruz. Bu nedenle, standartların ötesine geçiyor ve yolculuğunuzun her anı için yüksek standartlara sahit bir koruma protokolü olan Dr. Öz ile TK Extra Care uygulamamızı sunuyoruz. Sağlıklı ve güvenli bir uçuş deneyiminin sizi beklediği koruma protokolümüz beş adımdan oluşuyor; uçuş öncesi, havalimanı, uçağa biniş, uçak içi ve uçaktan iniş.

TK Extra Care ile yolculuğunuzun her adımında sağlığınız yüksek standartlarla korunuyor. Aldığımız tüm önlemleri en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Diğer sorularınız için hijyen uzmanlarımıza danışabilir, yeni uçuş kriterlerimiz doğrultusunda Türk Hava Yolları ile güvenle uçabilirsiniz."

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