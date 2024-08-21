'TikTok düellosu' sonu oldu! 16 yaşındaki Emir'i ormanlık alanda darp ederek öldürdüler! | Video

İstanbul Kâğıthane'de 16 yaşındaki Emir Koçhan mahallesindeki bir parkın duvarına yazılan "Ayazağa Kedileri Geliyorum" yazısı önünde poz verdi. İddiaya göre o yazı Tiktok'ta paylaşılınca yazıyı yazanlar ile aralarında tartışma başladı. Koçhan yazı yazanlar tarafından öldüresiye darp edildi kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili yaşları 18'den küçük 4 çocuğu gözaltına aldı. 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.