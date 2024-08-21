Video Yaşam 'TikTok düellosu' sonu oldu! 16 yaşındaki Emir'i ormanlık alanda darp ederek öldürdüler! | Video
'TikTok düellosu' sonu oldu! 16 yaşındaki Emir'i ormanlık alanda darp ederek öldürdüler! | Video

'TikTok düellosu' sonu oldu! 16 yaşındaki Emir'i ormanlık alanda darp ederek öldürdüler! | Video

21.08.2024 | 10:12

İstanbul Kâğıthane'de 16 yaşındaki Emir Koçhan mahallesindeki bir parkın duvarına yazılan "Ayazağa Kedileri Geliyorum" yazısı önünde poz verdi. İddiaya göre o yazı Tiktok'ta paylaşılınca yazıyı yazanlar ile aralarında tartışma başladı. Koçhan yazı yazanlar tarafından öldüresiye darp edildi kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili yaşları 18'den küçük 4 çocuğu gözaltına aldı. 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

’TikTok düellosu’ sonu oldu! 16 yaşındaki Emir’i ormanlık alanda darp ederek öldürdüler! | Video 05:35
'TikTok düellosu' sonu oldu! 16 yaşındaki Emir'i ormanlık alanda darp ederek öldürdüler! | Video 21.08.2024 | 10:12
Motosiklet üzerindeki arkadaşına yaptığı şaka, ölümle burun buruna getirdi! O anlar kamerada | Video 00:20
Motosiklet üzerindeki arkadaşına yaptığı şaka, ölümle burun buruna getirdi! O anlar kamerada | Video 21.08.2024 | 10:09
Kartal’da drift atan sürücüye 35 bin TL para cezası | Video 00:13
Kartal’da drift atan sürücüye 35 bin TL para cezası | Video 21.08.2024 | 09:54
Halay başı olma kavgasında sandalyeler havada uçuştu | Video 01:31
Halay başı olma kavgasında sandalyeler havada uçuştu | Video 21.08.2024 | 09:51
Esenyurt’ta komşu kavgasında pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar böyle görüntülendi | Video 03:58
Esenyurt'ta komşu kavgasında pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar böyle görüntülendi | Video 21.08.2024 | 09:34
Perseid meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı | Video 02:06
Perseid meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı | Video 21.08.2024 | 09:34
Hatay’da halay başı olma kavgasında sandalyeler havada uçuştu 01:31
Hatay'da halay başı olma kavgasında sandalyeler havada uçuştu 21.08.2024 | 09:35
Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü | Video 01:03
Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü | Video 21.08.2024 | 09:02
Çorum’da korkunç kaza! Otomobil ve kamyon çarpıştı: 2 ölü | Video 01:17
Çorum'da korkunç kaza! Otomobil ve kamyon çarpıştı: 2 ölü | Video 21.08.2024 | 08:58
Aydın’da kontrolden çıkan yolcu otobüsü yan yattı: 1 ölü, 10 yaralı | Video 03:01
Aydın'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü yan yattı: 1 ölü, 10 yaralı | Video 21.08.2024 | 08:41
İstanbul Sarıyer’de tekne battı: 3 kişi yüzerek kurtuldu, 1 kişi kayıp 04:22
İstanbul Sarıyer’de tekne battı: 3 kişi yüzerek kurtuldu, 1 kişi kayıp 21.08.2024 | 08:22
Aydın’da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 1 ölü, 7 yaralı 05:50
Aydın’da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 1 ölü, 7 yaralı 21.08.2024 | 08:22
Kağıthane’de Filistinli iş adamının öldürülmesiyle ilgili 3 katil zanlısı Romanya’da yakalandı 06:04
Kağıthane'de Filistinli iş adamının öldürülmesiyle ilgili 3 katil zanlısı Romanya’da yakalandı 21.08.2024 | 08:21
SON DAKİKA | Aydın’da feci kaza! Yolcu otobüsü yan yattı: 1 ölü, 10 yaralı 03:01
SON DAKİKA | Aydın'da feci kaza! Yolcu otobüsü yan yattı: 1 ölü, 10 yaralı 21.08.2024 | 08:36
Kızını rahatsız eden şahsı vuran baba tutuklandı | Video 00:55
Kızını rahatsız eden şahsı vuran baba tutuklandı | Video 20.08.2024 | 16:43
Entübe edilen Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur’dan şok açıklama: Oğluma ulaşamıyorum! | Video 01:24
Entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur’dan şok açıklama: "Oğluma ulaşamıyorum!" | Video 20.08.2024 | 16:33
Kilis’te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı | Video 02:00
Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı | Video 20.08.2024 | 16:29
Galata Kulesi ile dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 01:37
Galata Kulesi ile dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 20.08.2024 | 16:11
Bankadaki silahla yaralamanın görüntüsü ortaya çıktı! Teslim olan silahlı saldırgan tutuklandı | Video 00:48
Bankadaki silahla yaralamanın görüntüsü ortaya çıktı! Teslim olan silahlı saldırgan tutuklandı | Video 20.08.2024 | 14:55
Fatih’te sürücüler arasındaki kavgada taksiciyi darp ettiler: O anlar kamerada | Video 00:40
Fatih’te sürücüler arasındaki kavgada taksiciyi darp ettiler: O anlar kamerada | Video 20.08.2024 | 14:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA