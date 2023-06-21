Video Yaşam TikTok soruşturmasında şok ifadeler: "Seni öldürürüm" diyerek çocuğunu aldırmış! Böyle haykırıp yardım istedi… | Video
TikTok soruşturmasında şok ifadeler:

TikTok soruşturmasında şok ifadeler: "Seni öldürürüm" diyerek çocuğunu aldırmış! Böyle haykırıp yardım istedi… | Video

21.06.2023 | 13:59

TikTok soruşturmasında gözaltına alınan sosyal medya fenomenlerinden bazılarının kirli yüzü mağdurların ve tanıkların ifadeleriyle ortaya çıktı. Öldürmekle tehdit, psikolojik şiddet, uyuşturucu madde ticareti, kadın ticareti ve darp suçlarına karıştıkları iddia edilen bazı sosyal medya fenomenleriyle ilgili ifade veren mağdurlardan ve tanıklardan bazıları, "Bay Hünkar" kod adlı sosyal medya fenomeni Ahmet İ.'nin sevgilisine silah zoruyla ve tehditle çocuk aldırdığını söyledi. Tehditle ve para vererek çocuğu aldırdığını söyleyen Çağla Ç.'nin haykırışlarının yansıdığı TikTok paylaşımı da İstanbul Emniyeti'nin dosyasına delil olarak eklendi.

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