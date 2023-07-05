TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü | Video
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü Delil Süer hayatını kaybetti. Kazadan sonra yaralı halde olay yerinden kaçan TIR sürücüsü E.T. ise polis tarafından yakalanarak tedavisi için hastaneye götürdü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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