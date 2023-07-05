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TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü | Video

TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü | Video

05.07.2023 | 08:41

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü Delil Süer hayatını kaybetti. Kazadan sonra yaralı halde olay yerinden kaçan TIR sürücüsü E.T. ise polis tarafından yakalanarak tedavisi için hastaneye götürdü.

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Kaza, saat 20.40 sıralarında Pamukyazı mevkisinde meydana geldi. İzmir- Aydın karayolunda seyir halinde olan Delil Süer yönetimindeki otomobil, önünde giden E.T. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Süer'in kullandığı otomobil alev alırken, araç içerisinde sıkışan Süer'i çevredeki vatandaşlar çıkardı. İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Süer'in hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekibi, olay yerinden yaralı olarak kaçan TIR sürücüsü E.T.'yi, kaza yerine yakın bir yerde yakalayarak tedavisinin yapılması için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Süer'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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