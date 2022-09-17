Tokat'ta ekmek fabrikasında yangın | Video

Tokat Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ekmek fabrikasında alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın Tokat Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde ekmek fabrikasında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri alevlerin sardığı çatıya müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor