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OTOMATİK OYNAT
00:56
Tokat'ta ekmek fabrikasında yangın | Video 17.09.2022 | 22:10
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01:29
Eniştesini, müşterilerin yanında bıçakla ağır yaralayıp kaçtı | Video 17.09.2022 | 21:33
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Bursa’daki iki kişilik hava aracının düştüğü anlar kamerada | Video 17.09.2022 | 20:54
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Gaziosmanpaşa’da araçtan rastgele ateş açıldı: 2 yaralı | Video 17.09.2022 | 20:07
01:06
Narkotik köpeği 'Kyra' uyuşturucuya geçit vermedi | Video 17.09.2022 | 19:53
01:29
6 metrelik su kuyusuna düşüp, öldü | Video 17.09.2022 | 19:46
02:38
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını | Video 17.09.2022 | 19:35
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Adıyaman’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video 17.09.2022 | 15:30
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Park halindeki araçların akülerini çaldılar… 5’i de yakalandı | Video 17.09.2022 | 15:27
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Küçükçekmece'de 'Bisküvi çaldın' dayağı! O anlar kamerada | Video 17.09.2022 | 15:09
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Tekne bakımı yapılan depoda çıkan yangın: 1 yaralı | Video 17.09.2022 | 14:56
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60 metreden uçuruma düştü! | Video 17.09.2022 | 13:33
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Dehşet saçan çeteyi çökerttiler! 3’ü de tutuklandı | Video 17.09.2022 | 13:26
Tokat Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ekmek fabrikasında alevlere teslim oldu.