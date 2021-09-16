Tokat'ta seyir halindeki TIR alev alev böyle yandı

Tokat'ta seyir halindeki TIR motor kısmından alev alarak yandı ve kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkiinde meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat'a giden Mücahit Onur Sarı (37), idaresindeki seramik yapıştırma harcı yüklü olan TIR, Kızıliniş mevkiine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Sürücü Mücahit Onur Sarı, aracı yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Kabin kısmı tamamen yanan TIR kullanılamaz hale geldi.