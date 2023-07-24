Toplu taşımada "kadınları görüntüledin" dayakları kamerada! | Video
Marmaray ve metroda kadınları cep telefonuyla görüntülediği öne sürülen iki kişi diğer yolcular tarafından dövüldü.
Diğer olay ise dün saat 20.30 sıralarında Marmaray'ın Zeytinburnu istasyonunda yaşandı. İddiaya göre, karşısında oturan kadınların fotoğraflarını ve videolarını çektiği öne sürüler bir kişiye yolcular saldırmaya başladı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, Marmaray'da bulunan birçok yolcunun, kadınların videosunu çektiği iddia edilen kişiye saldırdığı görülüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:46
Bakırköy'de yasaklı plajda denize girdiler | Video 24.07.2023 | 11:38
00:27
Elazığ’da sürü halinde köye inen kurt sürüsü görüntülendi | Video 24.07.2023 | 11:51
02:08
03:27
“MET” operasyonu… 850 kilogram ele geçirildi | Video 24.07.2023 | 10:55
00:39
Toplu taşımada "kadınları görüntüledin" dayakları kamerada! | Video 24.07.2023 | 10:54
02:12
Aniden yola çıkan çocuğa otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı | Video 24.07.2023 | 10:26
01:46
Siirt’te otomobil dereye yuvarlandı: 2 yaralı | Video 24.07.2023 | 10:26
00:17
03:28
Beykoz’da 2 gecekondunun çatısı alev alev yandı | Video 24.07.2023 | 09:46
07:16
00:55
Kasada unutulan telefonu böyle çaldı! | Video 24.07.2023 | 09:30
02:10
Seydikemer yangını kontrol altına alındı | Video 24.07.2023 | 08:45
00:29
02:24
02:02
Adana’da sokak ortasındaki tartışmada silahlar çekildi: 1 yaralı | Video 24.07.2023 | 08:45
01:42
17 yaşındaki genç serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu | Video 24.07.2023 | 08:45
00:35
Sanayi sitesinde feci ölüm! Kullandığı forkliftin altında kaldı | Video 23.07.2023 | 14:56
02:10
İstanbul’da yol kenarında bekleyen motosikletliye silahlı saldırı | Video 23.07.2023 | 14:56
04:13
Pendik’te tekne alev topuna döndü | Video 23.07.2023 | 14:54
00:38
Mağazada genç kızı döven saldırgan yakalandı | Video 23.07.2023 | 15:01