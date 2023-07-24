Video Yaşam Toplu taşımada "kadınları görüntüledin" dayakları kamerada! | Video
Toplu taşımada

Toplu taşımada "kadınları görüntüledin" dayakları kamerada! | Video

24.07.2023 | 10:54

Marmaray ve metroda kadınları cep telefonuyla görüntülediği öne sürülen iki kişi diğer yolcular tarafından dövüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İddiaya göre Bostancı Metro istasyonunda bir yolcu, 13 yaşındaki kızın videosunu çektiği gerekçesiyle çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Metrodakiler adamın telefonunu alarak kontrol ettiklerinde kıza ait videolar buldu. Metronun kapıları açıldıktan sonra yaşanan arbede de adama yumruk atıldığı görülüyor. Daha sonra şüpheliyi polise teslim etmek için yakaladılar ancak ellerinden kaçmayı başardı. Adamın kaçtığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Diğer olay ise dün saat 20.30 sıralarında Marmaray'ın Zeytinburnu istasyonunda yaşandı. İddiaya göre, karşısında oturan kadınların fotoğraflarını ve videolarını çektiği öne sürüler bir kişiye yolcular saldırmaya başladı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, Marmaray'da bulunan birçok yolcunun, kadınların videosunu çektiği iddia edilen kişiye saldırdığı görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakırköy’de yasaklı plajda denize girdiler | Video 04:46
Bakırköy'de yasaklı plajda denize girdiler | Video 24.07.2023 | 11:38
Elazığ’da sürü halinde köye inen kurt sürüsü görüntülendi | Video 00:27
Elazığ’da sürü halinde köye inen kurt sürüsü görüntülendi | Video 24.07.2023 | 11:51
Çocuklar için içerik ürettiğini iddia eden Youtuber Dila Kent’in skandal videolarına tepki yağdı! 02:08
Çocuklar için içerik ürettiğini iddia eden Youtuber Dila Kent'in skandal videolarına tepki yağdı! 24.07.2023 | 11:28
“MET” operasyonu… 850 kilogram ele geçirildi | Video 03:27
“MET” operasyonu… 850 kilogram ele geçirildi | Video 24.07.2023 | 10:55
Toplu taşımada kadınları görüntüledin dayakları kamerada! | Video 00:39
Toplu taşımada "kadınları görüntüledin" dayakları kamerada! | Video 24.07.2023 | 10:54
Aniden yola çıkan çocuğa otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı | Video 02:12
Aniden yola çıkan çocuğa otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı | Video 24.07.2023 | 10:26
Siirt’te otomobil dereye yuvarlandı: 2 yaralı | Video 01:46
Siirt’te otomobil dereye yuvarlandı: 2 yaralı | Video 24.07.2023 | 10:26
SON DAKİKA: LGS tercih sonuçları 2023 AÇIKLANDI! İşte LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı | Video 00:17
SON DAKİKA: LGS tercih sonuçları 2023 AÇIKLANDI! İşte LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı | Video 24.07.2023 | 10:41
Beykoz’da 2 gecekondunun çatısı alev alev yandı | Video 03:28
Beykoz’da 2 gecekondunun çatısı alev alev yandı | Video 24.07.2023 | 09:46
Ayasofya’nın ibadete açılışının 3. yılında yüzlerce vatandaş sabah namazına koştu | Video 07:16
Ayasofya'nın ibadete açılışının 3. yılında yüzlerce vatandaş sabah namazına koştu | Video 24.07.2023 | 09:31
Kasada unutulan telefonu böyle çaldı! | Video 00:55
Kasada unutulan telefonu böyle çaldı! | Video 24.07.2023 | 09:30
Seydikemer yangını kontrol altına alındı | Video 02:10
Seydikemer yangını kontrol altına alındı | Video 24.07.2023 | 08:45
Kütahya’da 43 kilogram kaçak tütün ve 10 bin 60 adet dolu makaron ele geçirildi | Video 00:29
Kütahya’da 43 kilogram kaçak tütün ve 10 bin 60 adet dolu makaron ele geçirildi | Video 24.07.2023 | 08:45
Edirne’de motosiklet sürücüsü karanlıkta yürüyen yayaya çarptı: 2 yaralı | Video 02:24
Edirne’de motosiklet sürücüsü karanlıkta yürüyen yayaya çarptı: 2 yaralı | Video 24.07.2023 | 08:45
Adana’da sokak ortasındaki tartışmada silahlar çekildi: 1 yaralı | Video 02:02
Adana’da sokak ortasındaki tartışmada silahlar çekildi: 1 yaralı | Video 24.07.2023 | 08:45
17 yaşındaki genç serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu | Video 01:42
17 yaşındaki genç serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu | Video 24.07.2023 | 08:45
Sanayi sitesinde feci ölüm! Kullandığı forkliftin altında kaldı | Video 00:35
Sanayi sitesinde feci ölüm! Kullandığı forkliftin altında kaldı | Video 23.07.2023 | 14:56
İstanbul’da yol kenarında bekleyen motosikletliye silahlı saldırı | Video 02:10
İstanbul’da yol kenarında bekleyen motosikletliye silahlı saldırı | Video 23.07.2023 | 14:56
Pendik’te tekne alev topuna döndü | Video 04:13
Pendik’te tekne alev topuna döndü | Video 23.07.2023 | 14:54
Mağazada genç kızı döven saldırgan yakalandı | Video 00:38
Mağazada genç kızı döven saldırgan yakalandı | Video 23.07.2023 | 15:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA