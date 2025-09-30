Video Yaşam Trabzon Valiliği'nden balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı için "Yabancı menşeili cisim" açıklaması | Video
Trabzon Valiliği'nden balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı için

Trabzon Valiliği'nden balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı için "Yabancı menşeili cisim" açıklaması | Video

30.09.2025 | 12:39

Trabzon Valiliği Çarşıbaşı ilçesinde balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı ile ilgili olarak "Yabancı menşeili cisim" açıklamasında bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada " Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı (SAS) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir. İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur" denildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trabzon Valiliği’nden balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı için Yabancı menşeili cisim açıklaması | Video 01:20
Trabzon Valiliği'nden balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı için "Yabancı menşeili cisim" açıklaması | Video 30.09.2025 | 12:39
İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı | Video 01:10
İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı | Video 30.09.2025 | 12:15
Gaziosmanpaşa’da inanılmaz olay: Otomobilin üzerine idrarını yaptı; sahibine saldırdı! | Video 01:49
Gaziosmanpaşa'da inanılmaz olay: Otomobilin üzerine idrarını yaptı; sahibine saldırdı! | Video 30.09.2025 | 11:50
Esenyurt’ta tekmeli yumruklu yük indirme kavgası kamerada | Video 01:07
Esenyurt'ta tekmeli yumruklu yük indirme kavgası kamerada | Video 30.09.2025 | 11:30
Beylikdüzü’nde işe giderken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video 01:22
Beylikdüzü'nde işe giderken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video 30.09.2025 | 11:18
Ters yöne girip motorcunun üstüne sürdü: Otomobil sürücüsüyle motorcu arasında yaşanan tartışma kamerada | Video 01:54
Ters yöne girip motorcunun üstüne sürdü: Otomobil sürücüsüyle motorcu arasında yaşanan tartışma kamerada | Video 30.09.2025 | 11:17
Adıyaman’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video 03:31
Adıyaman’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video 30.09.2025 | 10:51
10 bin adet uyuşturucu hapla yakalandılar: Uyuşturucu satmıyoruz savunması yaptılar | Video 00:41
10 bin adet uyuşturucu hapla yakalandılar: "Uyuşturucu satmıyoruz" savunması yaptılar | Video 30.09.2025 | 10:29
Vali Kumbuzoğlu: Kazada 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti | Video 01:17
Vali Kumbuzoğlu: "Kazada 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti" | Video 30.09.2025 | 10:08
Aksaray’da jandarma aracına minibüs çarptı: 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti | Video 06:18
Aksaray’da jandarma aracına minibüs çarptı: 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti | Video 30.09.2025 | 09:54
Başakşehir’de alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı | Video 00:53
Başakşehir’de alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı | Video 30.09.2025 | 09:32
Dinamitle gerçekleştirilen patlatmada kule vinç böyle yıkıldı | Video 00:29
Dinamitle gerçekleştirilen patlatmada kule vinç böyle yıkıldı | Video 30.09.2025 | 09:30
TOFAŞ’la çarpışarak tarlaya uçan motosiklet sürücüsü öldü! Feci kaza kamerada | Video 00:14
TOFAŞ’la çarpışarak tarlaya uçan motosiklet sürücüsü öldü! Feci kaza kamerada | Video 30.09.2025 | 09:21
Bir gün önce eşya taşıdığı villadaki kasayı çaldı, kolundaki saatten yakalandı: 3 tutuklama | Video 02:01
Bir gün önce eşya taşıdığı villadaki kasayı çaldı, kolundaki saatten yakalandı: 3 tutuklama | Video 30.09.2025 | 08:28
Kayseri’de korkunç olay! 12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti | Video 01:19
Kayseri'de korkunç olay! 12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti | Video 30.09.2025 | 08:25
Patenle kayarak iş yeri kurşunladı! O anlar kamerada | Video 01:25
Patenle kayarak iş yeri kurşunladı! O anlar kamerada | Video 29.09.2025 | 15:53
Köpeği çalmak isteyen şüpheli ile polis kovalamacası kamerada | Video 02:27
Köpeği çalmak isteyen şüpheli ile polis kovalamacası kamerada | Video 29.09.2025 | 15:53
Polisten kaçtı ortalığı birbirine kattı! Dur ihtarına uymayan sürücü yayaya ve arabalara çarptı | Video 01:30
Polisten kaçtı ortalığı birbirine kattı! Dur ihtarına uymayan sürücü yayaya ve arabalara çarptı | Video 29.09.2025 | 15:53
Güllü’nün düşmeden önce ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı | Video 04:01
Güllü'nün düşmeden önce ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı | Video 29.09.2025 | 15:13
Komşusunun evinden çaldığı altınları kuyumcuda sattı | Video 02:56
Komşusunun evinden çaldığı altınları kuyumcuda sattı | Video 29.09.2025 | 14:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY