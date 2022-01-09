Trabzon’da horoz dövüşü operasyonu | Video

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Trabzon’un Of ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan ‘horoz dövüşü’ baskınında 29 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Of ilçesinin Kaban mahallesinde C.A. (49) isimli şahsın evinde yasadışı horoz dövüşü oynatacağına bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından eve yapılan baskında horoz dövüştürmek amacıyla düzenlenen bir alanda horoz dövüşü yaptırıldığı tespit edilen 29 şahıs yakalandı. 29 şahsa idari işlem yapılırken, horoz dövüşü yaptırılan alan mühürlenerek kapatıldı. C.A. isimli şahsa kumar oynatmak ve kumar oynatmaya yer temin etmekten adli işlem uygulanırken, horoz dövüşü yaptırılan alanda karantina kurallarını ihlal eden 1 şahsa da idari para cezası kesildi.