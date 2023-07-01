Trabzon'da öldürdüğü taksicinin cesedini dereye atıp kaçmış! | Video 01.07.2023 | 13:40 TRABZON'un Sürmene ilçesinde dere kenarında cansız bedeni bulunup, öldürüldüğü belirlenen taksici Hüseyin Aslan'ın (50) cenazesi, toprağa verildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Aslan'ı öldürdükten sonra cesedini dereye atıp, taksi ile bölgeden uzaklaşan, lastik patlayınca ise yaya olarak kaçtığı tespit edilen M.K. (42) aranıyor.Olay, dün sabah saatlerinde Oylum Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle yolunda camları kırılmış, koltukları kanlı, taksiyi terk edilmiş halde görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, aracın Sürmene 1 Nolu Meydan Taksi Durağı'nda görev yapan Hüseyin Aslan'a ait olduğunu belirlendi; bir de olay yerinde bıçak tespit edildi. Sürücü Aslan'ın ise 10 kilometre aşağıdaki Kalecik ile Lişit Yayla yolundaki dere kenarında cansız bedeni bulundu. Vücudunda bıçak izleri ve 3 kurşun girişine rastlanılan Aslan'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Çalışma başlatan jandarma, bölgedeki güvenlik kameraları ile Hüseyin Aslan'a ait telefon kayıtları incelemeye alındı. İncelemede; Aslan'ın gece saatlerinde kendisini telefonla arayan M.K. ile buluşup, yayla yoluna doğru hareket ettikleri tespit edildi. Aslan'ın, şüpheli tarafından ilçeye 30 kilometre uzaklıkta durdukları yolda taksi içinde bıçaklanıp, tabancayla vurularak öldürdüğü, ardından cesedin de dereye atıldığı belirlendi. Olay yerinden uzaklaştığı taksinin lastiği patlayınca yaya olarak bölgeden kaçtığı da saptanan M.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bu arada tamamlanan otopsi işlemleri sonrası Hüseyin Aslan'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Cenaze, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe merkezinde toprağa verildi.