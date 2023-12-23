Video Yaşam Tunceli'de kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı; 96 köy yolu kapalı | Video
Tunceli'de kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı; 96 köy yolu kapalı | Video

Tunceli'de kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı; 96 köy yolu kapalı | Video

23.12.2023 | 14:14

TUNCELİ'de iki gündür etkili olan sağanak yüksek kesimdeki ilçelerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerindeki 96 köy yolu ulaşıma kapandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "sağanak" uyarısında bulunduğu Tunceli'de iki gün önce gece saatlerinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağışla birlikte Pülümür, Nazımiye, Hozat ve Ovacık ilçeleri beyaza büründü. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Munzur Dağı eteğindeki Ovacık ilçesiyle yüksek kesimde bulunan Pülümür, Hozat, Nazımiye ilçelerindeki 96 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe belediyeleri ilçe merkezinde yolları ve kaldırımları temizlerken, Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi, 58 iş makinesi ve 110 kişilik personel ile temizleme çalışmasına başladı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de Tunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisinde, Tunceli-Elazığ kara yolu ve il merkezi ile ilçe yolları arasında kar ve tipi ile mücadele ederek, sürücülere yol açtı. Dağ yamaçlarında biriken karları kepçe, dozer, kar küreme, tuzlama ve püskürtme araçlarıyla temizleyen Karayolları ekipleri, Dağ Yolu mevkisindeki bakım evinde de olası olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

"EKİPLERİMİZ ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE KARLA MÜCADELE EDİYOR"
Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, karla mücadelenin aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirterek "Gerek İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği gerek Karayolları ekiplerimiz bir vatandaşımız ve bir sürücümüzün mağdur olmaması için aralıksız bir şekilde karla mücadele ediyor. Ekiplerimiz yoğun mücadele vermektedir. Jandarma ve Karayolları ekiplerimiz ana yol güzergahlarında olumsuz bir durum yaşanmaması için hazırda bekletiliyor. Olumsuz bir durum yaşayan vatandaşlarımızın 112 çağrı merkezlerine ulaşarak yardım isteyebilirler. Şehirler arası yollarda da bir aksama yoktur, yollarımız açıktır. Ayrıca sürücülerimiz zincirsiz ve kar lastiklerini takmadan lütfen yola çıkmasın" dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Büyükçekmece’de panik anları! Apartmanın önünde el bombası bulundu | Video 00:32
Büyükçekmece'de panik anları! Apartmanın önünde el bombası bulundu | Video 23.12.2023 | 15:40
Maltepe Metro istasyonuna giren motokurye kamerada | Video 00:22
Maltepe Metro istasyonuna giren motokurye kamerada | Video 23.12.2023 | 15:18
İstanbul’dan İnegöl’e kokain getiren şahıslar yakalandı | Video 00:26
İstanbul'dan İnegöl'e kokain getiren şahıslar yakalandı | Video 23.12.2023 | 15:15
Tunceli’de kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı; 96 köy yolu kapalı | Video 01:57
Tunceli'de kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı; 96 köy yolu kapalı | Video 23.12.2023 | 14:14
Bilecik’te feci kaza kamerada: Yolun karşısına geçen çocuk tırın altında kaldı! | Video 00:15
Bilecik'te feci kaza kamerada: Yolun karşısına geçen çocuk tırın altında kaldı! | Video 23.12.2023 | 14:26
Motosiklete çarpmamak için manevra yaptı, kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video 01:00
Motosiklete çarpmamak için manevra yaptı, kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video 23.12.2023 | 14:15
Mersin’de yasa dışı bahise 13 tutuklama | Video 03:03
Mersin'de yasa dışı bahise 13 tutuklama | Video 23.12.2023 | 13:27
Van’da sosyal medya üzerinde sporda şiddet içerikli paylaşım yapan 12 kişi gözaltına alındı | Video 00:19
Van’da sosyal medya üzerinde sporda şiddet içerikli paylaşım yapan 12 kişi gözaltına alındı | Video 23.12.2023 | 13:41
Yasadışı bahis operasyonu:13 tutuklama | Video 01:28
Yasadışı bahis operasyonu:13 tutuklama | Video 23.12.2023 | 13:26
Cihangir’de 3 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 02:44
Cihangir'de 3 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 23.12.2023 | 13:00
Büyükçekmece TEM’de tır kazası: 1 yaralı | Video 02:24
Büyükçekmece TEM’de tır kazası: 1 yaralı | Video 23.12.2023 | 12:59
Samsun’da KOM polisinden kaçak tütün mamulleri operasyonu: 33 kişi yakalandı | Video 00:56
Samsun'da KOM polisinden kaçak tütün mamulleri operasyonu: 33 kişi yakalandı | Video 23.12.2023 | 12:53
Antalya’da yanan otomobil bomba gibi patladı | Video 01:32
Antalya'da yanan otomobil bomba gibi patladı | Video 23.12.2023 | 12:43
Elazığ’da ‘mamun’ operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:50
Elazığ’da ‘mamun’ operasyonu: 8 gözaltı | Video 23.12.2023 | 11:09
Dolandırıcılara ’Medcezir’ operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:39
Dolandırıcılara 'Medcezir' operasyonu: 8 gözaltı | Video 23.12.2023 | 10:20
Şanlıurfa’da yolcu otobüsü 2 TIR ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var | Video 01:21
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü 2 TIR ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var | Video 23.12.2023 | 10:24
Başkentte gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı | Video 01:58
Başkentte gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı | Video 23.12.2023 | 10:13
Bodrum kattan sızan dumandan panikleyenler itfaiye merdiveniyle kurtarıldı | Video 02:54
Bodrum kattan sızan dumandan panikleyenler itfaiye merdiveniyle kurtarıldı | Video 23.12.2023 | 09:50
Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu! Annesinden şok iddia: Babası öldürdü! | Video 05:13
Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu! Annesinden şok iddia: Babası öldürdü! | Video 23.12.2023 | 09:15
Burdur’da alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 ağır yaralı | Video 02:00
Burdur’da alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 ağır yaralı | Video 23.12.2023 | 08:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA