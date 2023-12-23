Tunceli'de kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı; 96 köy yolu kapalı | Video
TUNCELİ'de iki gündür etkili olan sağanak yüksek kesimdeki ilçelerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerindeki 96 köy yolu ulaşıma kapandı.
"EKİPLERİMİZ ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE KARLA MÜCADELE EDİYOR"
Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, karla mücadelenin aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirterek "Gerek İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği gerek Karayolları ekiplerimiz bir vatandaşımız ve bir sürücümüzün mağdur olmaması için aralıksız bir şekilde karla mücadele ediyor. Ekiplerimiz yoğun mücadele vermektedir. Jandarma ve Karayolları ekiplerimiz ana yol güzergahlarında olumsuz bir durum yaşanmaması için hazırda bekletiliyor. Olumsuz bir durum yaşayan vatandaşlarımızın 112 çağrı merkezlerine ulaşarak yardım isteyebilirler. Şehirler arası yollarda da bir aksama yoktur, yollarımız açıktır. Ayrıca sürücülerimiz zincirsiz ve kar lastiklerini takmadan lütfen yola çıkmasın" dedi.
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