Tünelde facia ucuz atlatıldı! Filistinli kadın ani fren yaptı, 7 hakim ve savcı yaralandı | Video 28.03.2024 | 15:12 İstanbul'da Filistin uyruklu iki kişinin bulunduğu lüks otomobil Sultangazi Cebeci Tüneli'nde aniden fren yapınca kontrolden çıkarak yan şeride geçti. O sırada arkadan gelen hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü bu otomobile çarptı. Kazada 7 hakim ve savcı ile Filistinli 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Önceki gün sabah saatlerinde Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde yaşanan kazada; orta şeritte ilerleyen Dilara Abbara, henüz bilinmeyen bir nedenle ani fren yapınca kontrolden çıkarak savruldu ve sol şeride geçti. O sırada arkadan gelen ve hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü, otomobile çarptı. 7 hakim ve savcı ile otomobilin sürücüsü Dilara Abbara ve Waad Albarghouthi yaralandı. Filistinli iki yaralı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, hakim ve savcılar ise Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle tünelde oluşan trafik yoğunluğu, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.