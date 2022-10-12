Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:17
04:07
Hatay’da istek şarkıyı bilmeyen müzisyenin yüzünde şişe kırdılar | Video 11.10.2022 | 23:48
02:28
Denizli’de boş arazide battaniyeye sarılmış kadın cesedi bulundu | Video 11.10.2022 | 23:48
00:21
Türk polisinin bayrak sevdası kamerada | Video 11.10.2022 | 23:48
01:15
Otizmli öğrenciye şiddet uygulayan 2 öğretmenden 1'i tutuklandı | Video 11.10.2022 | 23:31
05:07
02:42
02:31
Mudanya Mütareke’nin 100’üncü yılında SOLOTÜRK nefes kesti | Video 11.10.2022 | 21:13
00:38
Deprem anındaki panik bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı | Video 11.10.2022 | 21:13
01:43
SON DAKİKA! Osmaniye'de 5.1'lik deprem! Vali'den ilk açıklama | Video 11.10.2022 | 19:34
03:59
03:28
00:21
Fethiye'de yamaç paraşütü yapan Hollandalı turist kayalıklara düştü | Video 11.10.2022 | 17:54
01:39
Liseli Gamze'nin ölümünde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet | Video 11.10.2022 | 17:20
01:26
00:32
00:21
Fethiye'de yamaç paraşütü yapan Hollandalı turist kayalıklara düştü | Video 11.10.2022 | 17:10
00:32
03:38
Ankara'da 'sahte para' operasyonu: 5 gözaltı | Video 11.10.2022 | 16:30
Kocaeli’de, yol üzerinde Türk bayrağının bulunduğu ihbarını alan polis ekiplerinin trafiği durdururarak bayrağı yerden alması görenler tarafından beğeni topladı.
Polislerin duyarlı davranışını cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı. Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, "Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımıza hakkettiği saygıyı göstermek her Türk vatandaşının ödevidir. Başiskele-İzmit yolu üzerinde yere düşmüş bayrak olduğunu haber alan ekibimiz yolu kontrollü şekilde durdurarak gereğini yapmıştır" dedi.