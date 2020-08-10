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Türk üretimi silaha ABD’den büyük ödül! İşte Canik TP9 Elite Sc | Video

Türk üretimi silaha ABD’den büyük ödül! İşte Canik TP9 Elite Sc | Video
10.08.2020 | 13:49

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ABD'de düzenlenen 2020 Industry Choice Award (ICA) yarışmasında yılın Sub Kompakt (Gizli Taşıma) tabanca ödülünü Canik'in TP9 Elite Sc modeli kazandı. Silah dünyasının Oscar’ları olarak da bilinen ödülü, son 4 yılda 3 kez almayı başaran Türk silah üreticisi Canik oldu.

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Samsun Yurt Savunma A.Ş.'nin tabanca markalarından Canik'in TP9 Elite S modeline, ABD'de düzenlenen 2020 Industry Choice Award (ICA) yarışmasında sub kompakt kategorisinde 'yılın tabancası' ödülü verildi. ICA 2020 adayları; silah perakendecileri, distribütörler, profesyonel atıcılar, silah ustaları, kolluk kuvvetleri ve askeri personellerden oluşan geniş katılım içeren jüri tarafından değerlendirmeye alındı. ABD silah endüstrisinin etkili isimlerinden oluşan juri tarafından uygulamalı olarak yapılan değerlendirme ve testler doğrultusunda ödüller sahiplerini buldu.


Samsun Yurt Savunma A.Ş Genel Müdürü Utku Aral, ABD'de yılın tabancası ödülünü kazanan yerli tabanca hakkında açıklamalarda bulundu. Aral, yarışmada birçok kategoriden ödüllerin verildiğini vurgulayarak, "Ödül aldığımız kategoride son ana kadar büyük çekişme olurken, finale 5 marka kaldı. ABD'de TP9 Elite Sc modeliyle sub kompakt ürün kategorisinde bu sene ödül aldık. Bu silah ilk olarak, ABD'nin gümrük ve sınır güvenliği ihalesi için geliştirildi. Bu ödülü kazanmamız bizi çok mutlu etti. 2017'de TP9 SFx ve 2019'da TP9 Elite Combat ile ABD'de yılın tabancası ödülünü almıştık" dedi.


Aral, Elite Sc ve Sub Elite tabanca modellerinin arasında bir fark olmadığının altını çizerek, "ABD'de Elite Sc, Türkiye ve diğer ülkelerde Sub Elite olarak geçiyor. İki silah arasında, performans ya da kalite olarak hiçbir fark bulunmuyor. Sadece kutu içeriği ve nişangah farkı bulunuyor. ABD'deki şirketimiz üzerinden satılıyor. Farklı varyasyonların olmasının nedeni pazarlamadan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.


"Bu silah rakiplerine göre, çok yüksek bir atış performansına sahiptir"
Yerli üretim tabancanın farklı çeşitlerinin de olacağına dikkat çeken Aral, "Bu silahta istenenler, küçük olması ve acil durumda kullanılmasıdır. Bu silahı geliştirirken, büyük bir tabancanın kullanıcıya vermiş olduğu performansın aynısını sunmaya çalışmaktır. Bu yüzden en küçük TP modelini geliştirdik. Amacımız kullanıcının başka bir tabancaya ihtiyacı olmadan, tabancayı ana silah olarak kullanmasını sağlamaktır. Hem kolluk kuvvetleri için hem de sivil kullanım için bunu söyleyebiliriz. Bunu yaparken, diğer TP serisi tabancalarda bulunan özelliklere göre adapte ettik. Bu silah rakiplerine göre, çok yüksek bir atış performansına sahiptir. Bugün 12 mermi kapasiteli tabanca olmasına rağmen, 15 ve 17 mermi kapasitesine kadar yükseltme şansınız bulunuyor. Üzerine silahın tüm aksesuarlarını takabiliyorsunuz. Bu ürünün farklı varyasyonları gelecek. Uluslararası olarak daha fazla çeşitlerimiz olacak" diye konuştu.

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