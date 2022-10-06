Türkiye özel hastanedeki skandalı konuşuyor! Yaşlı kadına yapılanlar izleyenleri şoke etti | Video

İstanbul Ataşehir'deki Özel İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde yaşanan olay tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Hasta Nermin Zeren'e yapılan insanlık dışı muamele büyük tepki çekti. Yaşlı kadınla dalga geçilen, suratına para fırlatılan görüntülerle ilgili Bakanlık ve savcılık harekete geçti.