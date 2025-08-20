Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı adliyeye sevk edildi | Video
Samsun'da ücret tartışmasında tabancayla müşteriyi vuran ve olayda kendisi de elinden vurularak yaralanan otoparkçı adliyeye sevk edildi. Silahlı saldırganın yıllar önce de bir kişiyi silahla öldürüp 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldığı ortaya çıktı.
Hastanede tedavisi tamamlanan M.S.'nin ise taburcu olduğu öğrenildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan H.U. İse bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
20.08.2025 | 15:24
