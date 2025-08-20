Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı adliyeye sevk edildi | Video 20.08.2025 | 15:24 Samsun'da ücret tartışmasında tabancayla müşteriyi vuran ve olayda kendisi de elinden vurularak yaralanan otoparkçı adliyeye sevk edildi. Silahlı saldırganın yıllar önce de bir kişiyi silahla öldürüp 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldığı ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki bir otoparkta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkçı H.U. (72) ile otoparkta aracı bulunan M.S. (52) arasında otopark ücreti yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada H.U. aracından tabancasını alıp M.S.'nin üzerine gelip silahla ateş ederek M.S.'yi yaraladı. Arbede sırasında H.U. da vurularak yaralandı. M.S., kendisini vuran H.U. ile silahını elinden almak için yerde uzun süre boğuştu. Olay anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.S. özel bir hastanede, H.I. ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. M.S.'nin sol belinden giren tabanca mermisinin sol koltuk altından çıktığı, otoparkçı H.U.'nun ise sağ elinin parmağından vurularak yaralandığı tespit edildi. H.U. hastanedeki tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. H.U.'nun Samsun'da 1994 yılında bir radyocuyu silahla vurarak öldürüp 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldığı ortaya çıktı.Hastanede tedavisi tamamlanan M.S.'nin ise taburcu olduğu öğrenildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan H.U. İse bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.