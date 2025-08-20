Video Yaşam Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı adliyeye sevk edildi | Video
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı adliyeye sevk edildi | Video

Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı adliyeye sevk edildi | Video

20.08.2025 | 15:24

Samsun'da ücret tartışmasında tabancayla müşteriyi vuran ve olayda kendisi de elinden vurularak yaralanan otoparkçı adliyeye sevk edildi. Silahlı saldırganın yıllar önce de bir kişiyi silahla öldürüp 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldığı ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki bir otoparkta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkçı H.U. (72) ile otoparkta aracı bulunan M.S. (52) arasında otopark ücreti yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada H.U. aracından tabancasını alıp M.S.'nin üzerine gelip silahla ateş ederek M.S.'yi yaraladı. Arbede sırasında H.U. da vurularak yaralandı. M.S., kendisini vuran H.U. ile silahını elinden almak için yerde uzun süre boğuştu. Olay anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.S. özel bir hastanede, H.I. ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. M.S.'nin sol belinden giren tabanca mermisinin sol koltuk altından çıktığı, otoparkçı H.U.'nun ise sağ elinin parmağından vurularak yaralandığı tespit edildi. H.U. hastanedeki tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. H.U.'nun Samsun'da 1994 yılında bir radyocuyu silahla vurarak öldürüp 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldığı ortaya çıktı.

Hastanede tedavisi tamamlanan M.S.'nin ise taburcu olduğu öğrenildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan H.U. İse bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı adliyeye sevk edildi | Video 04:53
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı adliyeye sevk edildi | Video 20.08.2025 | 15:24
Telefon dolandırıcısı altın ve parayı almaya geldiği binada yakalandı | Video 00:47
Telefon dolandırıcısı altın ve parayı almaya geldiği binada yakalandı | Video 20.08.2025 | 14:28
Yalova’da dehşet anları kamerada: Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı! | Video 00:49
Yalova'da dehşet anları kamerada: Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı! | Video 20.08.2025 | 14:03
Kınada korkutan anlar: Eline silahı alan havaya ateş açtı! | Video 02:08
Kınada korkutan anlar: Eline silahı alan havaya ateş açtı! | Video 20.08.2025 | 13:55
Sındırgı’da korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı: 1 ölü | Video 00:11
Sındırgı'da korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı: 1 ölü | Video 20.08.2025 | 13:43
Büyükçekmece’de villa bahçesine gömülü ceset bulundu | Video 01:35
Büyükçekmece’de villa bahçesine gömülü ceset bulundu | Video 20.08.2025 | 12:39
Bursa’da esnaf kavgası! Sandalyeler havada uçuştu | Video 00:34
Bursa’da esnaf kavgası! Sandalyeler havada uçuştu | Video 20.08.2025 | 12:39
Gaziantep’te 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:24
Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.08.2025 | 12:39
Bursa’da esnaf kavgası kamerada: Sandalyeler havada uçuştu | Video 00:34
Bursa’da esnaf kavgası kamerada: Sandalyeler havada uçuştu | Video 20.08.2025 | 12:01
Doğum günü partisinden dönen nişanlı çift ağaca saplanan otomobilde can verdi | Video 02:32
Doğum günü partisinden dönen nişanlı çift ağaca saplanan otomobilde can verdi | Video 20.08.2025 | 11:15
Gaziantep’te otomobiller çarpıştı, 3 kişi öldü! Feci kaza kamerada | Video 03:24
Gaziantep'te otomobiller çarpıştı, 3 kişi öldü! Feci kaza kamerada | Video 20.08.2025 | 11:10
Fatih’te İETT şoförü ile yolcu arasında çıkan kavgada biber gazı sıkıldı! O anlar kamerada | Video 02:10
Fatih’te İETT şoförü ile yolcu arasında çıkan kavgada biber gazı sıkıldı! O anlar kamerada | Video 20.08.2025 | 10:51
Alkollü ehliyetsiz sürücünün çarpmasıyla bebek arabasında can veren 9 aylık Miran battaniyesiyle defnedildi | Video 03:40
Alkollü ehliyetsiz sürücünün çarpmasıyla bebek arabasında can veren 9 aylık Miran battaniyesiyle defnedildi | Video 20.08.2025 | 10:37
Abartı egzoz kullanan araçlara geçit yok: 27 bin lira ceza | Video 00:11
Abartı egzoz kullanan araçlara geçit yok: 27 bin lira ceza | Video 20.08.2025 | 10:27
Sahte ilanlar ile 100’den fazla mağduru 10 milyon TL dolandırdılar, jandarmadan kaçamadılar | Video 00:59
Sahte ilanlar ile 100'den fazla mağduru 10 milyon TL dolandırdılar, jandarmadan kaçamadılar | Video 20.08.2025 | 10:03
Osmaniye’de 44 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı | Video 00:29
Osmaniye’de 44 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı | Video 20.08.2025 | 09:44
Zonguldak’ta lüks tatil vurgunu; 300 kişi 15 milyon lira dolandırmışlar | Video 01:30
Zonguldak’ta "lüks tatil" vurgunu; 300 kişi 15 milyon lira dolandırmışlar | Video 20.08.2025 | 09:24
Van’da tarihi camide skandal görüntü! Uygunsuz kıyafetlerle poz verdi | Video 02:21
Van'da tarihi camide skandal görüntü! Uygunsuz kıyafetlerle poz verdi | Video 20.08.2025 | 09:17
Otomobilde silahlı saldırıya uğramıştı, saldırgan arkadaşı çıktı | Video 01:21
Otomobilde silahlı saldırıya uğramıştı, saldırgan arkadaşı çıktı | Video 20.08.2025 | 09:01
Yüksekova’nın Dağlıca köyünde orman yangını | Video 00:38
Yüksekova'nın Dağlıca köyünde orman yangını | Video 20.08.2025 | 08:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY