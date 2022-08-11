Video Yaşam Uludağ eteklerinde orman yangını | Video
Uludağ eteklerinde orman yangını | Video

Uludağ eteklerinde orman yangını | Video

11.08.2022 | 10:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da Kekova Adası’na bırakılan 160 düzensiz göçmen yakalandı | Video 00:45
Antalya'da Kekova Adası'na bırakılan 160 düzensiz göçmen yakalandı | Video 11.08.2022 | 15:24
Niğde’de iş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu | Video 00:20
Niğde'de iş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu | Video 11.08.2022 | 15:37
Kocaeli’de sokaklar şiddetli yağış sonrası adeta göle döndü | Video 02:31
Kocaeli'de sokaklar şiddetli yağış sonrası adeta göle döndü | Video 11.08.2022 | 15:25
Kırıkkale’de yaban hayatı fotokapanlara yansıdı | Video 00:55
Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanlara yansıdı | Video 11.08.2022 | 15:03
Eşini öldürüp sosyal medyada ‘Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan katil koca yakalandı | Video 02:23
Eşini öldürüp sosyal medyada ‘Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan katil koca yakalandı | Video 11.08.2022 | 15:03
Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmadı: 783 kök Hint Keneviri ele geçirildi | Video 01:57
Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmadı: 783 kök Hint Keneviri ele geçirildi | Video 11.08.2022 | 14:38
İstanbul Bayrampaşa’da sahte parfüm operasyonu | Video 00:39
İstanbul Bayrampaşa'da sahte parfüm operasyonu | Video 11.08.2022 | 13:34
Küçükçekmece’de feci kaza! Kız arkadaşına evlilik teklifi etmeye giderken otomobiliyle takla attı | Video 02:20
Küçükçekmece'de feci kaza! Kız arkadaşına evlilik teklifi etmeye giderken otomobiliyle takla attı | Video 11.08.2022 | 14:35
Uludağ eteklerinde orman yangını | Video 02:58
Uludağ eteklerinde orman yangını | Video 11.08.2022 | 10:17
Şişli’de simitçi ve esnaf birbirine girdi... O anlar kamerada | Video 00:23
Şişli’de simitçi ve esnaf birbirine girdi... O anlar kamerada | Video 11.08.2022 | 14:33
Bursa’da araçta 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi 2 gözaltı | Video 00:28
Bursa'da araçta 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi 2 gözaltı | Video 11.08.2022 | 14:15
Kontrolden çıkan araç restoran duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı | Video 00:31
Kontrolden çıkan araç restoran duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı | Video 11.08.2022 | 11:44
E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada | video 01:10
E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada | video 11.08.2022 | 11:03
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 39 kilo esrar ve 304 kök Hint Keneviri ele geçirildi | Video 00:52
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 39 kilo esrar ve 304 kök Hint Keneviri ele geçirildi | Video 11.08.2022 | 11:43
E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada | Video 01:10
E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada | Video 11.08.2022 | 11:20
Güzelliğiyle hayran bırakan doğa harikası şelale, keşfedilmeyi bekliyor | Video 02:26
Güzelliğiyle hayran bırakan doğa harikası şelale, keşfedilmeyi bekliyor | Video 11.08.2022 | 11:20
İki işçi servisinin karıştığı ve 22 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:09
İki işçi servisinin karıştığı ve 22 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı | Video 11.08.2022 | 11:20
Uludağ’ın eteklerinde korkutan yangın | Video 01:24
Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın | Video 11.08.2022 | 11:03
Eren Bülbül’süz 5 yıl... Türkiye kahramanlarını unutmadı | Video 04:47
Eren Bülbül'süz 5 yıl... Türkiye kahramanlarını unutmadı | Video 11.08.2022 | 10:50
Eskişehir’de düzenlenen yarışta dört posta güvercini bin 50 kilometre uçtu | Video 03:10
Eskişehir’de düzenlenen yarışta dört posta güvercini bin 50 kilometre uçtu | Video 11.08.2022 | 10:31

BURSA'da, Uludağ eteklerindeki ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Uludağ yolu İnkaya mevkisindeki ormanda, saat 06.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 4 arazöz ve ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına 25 kişilik personel katılırken, 1 helikopterle de havadan destek verildi. Alevler, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA