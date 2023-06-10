Uludağ’da kaybolan yaşlı adamın gelini: "Ot toplamaya değil define aramaya gittiler" | Video
Bursa’da 10 gün önce gezmek ve ot toplamak için Uludağ'a çıkan 74 yaşındaki Kadir Fidan’ın gelini, kayınpederinin ot toplamaya değil, iki kişiyle define aramaya gittiğini iddia etti. Yaşlı adamdan 10 gündür haber alınmaması sebebiyle arama kurtarma ekiplerinin ardından polis ekipleri de alarma geçti.
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