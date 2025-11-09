Video Yaşam Uludağ'da kayıp alarmı: 4 çocuk 5 saat sonra bulundu | Video
Uludağ'da kayıp alarmı: 4 çocuk 5 saat sonra bulundu | Video

09.11.2025 | 09:10

Bursa'da gezmek için Uludağ'a çıkan ve haber alınamayan 4 çocuk, 5 saat sonra bulunarak ailelerine teslim edildi.

Olay, Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 16 ve 17 arasında değişen 4 çocuk, saat 17.00 sıralarında gezmek için Uludağ'daki ormanlık alana gitti. Bir süre sonra çocuklardan haber alamayan yakınları, durumu Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kayıp çocukların bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından çocuklar, telefonlarından alınan sinyaller sayesinde saat 22.00 sıralarında bulundu. Yapılan sağlık kontrolünde durumlarının iyi olduğu belirlenen çocuklar, ailelerine teslim edildi.
