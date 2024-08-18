Video Yaşam Ümraniye'de İETT otobüsü alev alev yandı
Ümraniye'de İETT otobüsü alev alev yandı

Ümraniye'de İETT otobüsü alev alev yandı

18.08.2024 | 12:13

İstanbul Ümraniye’de park halindeki bir İETT otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ümraniye’de İETT otobüsü alev alev yandı 01:02
Ümraniye'de İETT otobüsü alev alev yandı 18.08.2024 | 12:13
En uzun menzilli uçuşunu gerçekleştiren Kara Atmaca hedefi tam isabet vurdu 00:50
En uzun menzilli uçuşunu gerçekleştiren Kara Atmaca hedefi tam isabet vurdu 18.08.2024 | 12:08
Avcılar’da tıp merkezinde kargaşa çıkaran kadınlar tekerlekli sandalyeyi böyle çaldı 02:01
Avcılar'da tıp merkezinde kargaşa çıkaran kadınlar tekerlekli sandalyeyi böyle çaldı 18.08.2024 | 12:08
Hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı, o anlar kamerada 00:12
Hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı, o anlar kamerada 18.08.2024 | 10:28
Erzurum’da saldıran sokak köpeklerine karate yapan adam kamerada! 02:39
Erzurum'da saldıran sokak köpeklerine karate yapan adam kamerada! 18.08.2024 | 11:26
Otoparka girip araçlara zarar veren şüpheli yakalandı 01:41
Otoparka girip araçlara zarar veren şüpheli yakalandı 18.08.2024 | 11:14
Safiye Soyman’dan vefat eden oğlu ile ilgili duygusal paylaşım 01:14
Safiye Soyman'dan vefat eden oğlu ile ilgili duygusal paylaşım 18.08.2024 | 10:34
İstanbul Maltepe D-100’de korku dolu anlar... Otomobilin önünü kesip camını kırdılar! 01:10
İstanbul Maltepe D-100'de korku dolu anlar... Otomobilin önünü kesip camını kırdılar! 18.08.2024 | 10:19
Hatay’da 4 katlı binanın yıkımında yaşanan panik kamerada! 01:42
Hatay'da 4 katlı binanın yıkımında yaşanan panik kamerada! 18.08.2024 | 10:08
İstanbul’da yol kesen magandalar gözaltına alındı 00:11
İstanbul'da yol kesen magandalar gözaltına alındı 18.08.2024 | 09:19
SON DAKİKA | İzmir Karşıyaka’da orman yangınında son durum 08:09
SON DAKİKA | İzmir Karşıyaka'da orman yangınında son durum 18.08.2024 | 09:12
14 yaşındaki Duru Pakarda’nın katil zanlısı tutuklandı 02:03
14 yaşındaki Duru Pakarda'nın katil zanlısı tutuklandı 18.08.2024 | 08:19
İstanbul’da tacizci moto kurye böyle gözaltına alındı 00:16
İstanbul'da tacizci moto kurye böyle gözaltına alındı 17.08.2024 | 18:04
Antalya’da kırsal alanda çıkan yangın, 3 sera ve ormanlık alana zarar verdi 04:05
Antalya'da kırsal alanda çıkan yangın, 3 sera ve ormanlık alana zarar verdi 17.08.2024 | 17:54
Uşak’ta otluk alanda çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale devam ediyor 00:59
Uşak'ta otluk alanda çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale devam ediyor 17.08.2024 | 17:54
Ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 ağır 5 yaralı | Video 01:24
Ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 ağır 5 yaralı | Video 17.08.2024 | 15:32
Antalya’da 7 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı | Video 02:25
Antalya'da 7 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı | Video 17.08.2024 | 15:04
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 13 yaralı | Video 01:23
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 13 yaralı | Video 17.08.2024 | 15:03
Cezaevinden firar eden 4 şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı 00:28
Cezaevinden firar eden 4 şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı 17.08.2024 | 14:44
Düğün magandalarını sosyal medya yakalattı! 01:00
Düğün magandalarını sosyal medya yakalattı! 17.08.2024 | 14:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA