Ümraniye’de işe giden genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü! Dehşet anları kamerada | Video
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Ümraniye’de işe gitmek için evden çıkan Batuhan Kurt, sokakta yürüdüğü esnada bıçaklı saldırıya uğradı. Karşı yönden gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalbinden bıçaklanan Batuhan Kurt kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırganın saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çevredeki vatandaşların olayı ihbar etmesi üzerine Kurt, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Batuhan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.