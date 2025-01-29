Video Yaşam Ümraniye'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralı | Video
Ümraniye'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralı | Video

Ümraniye'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralı | Video

29.01.2025 | 08:49

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde otomobilin yolcu otobüsüne arkadan çarpası sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 02.20 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. TEM Otoyolu'nda seyreden otomobil, önünde ilerlemekte olan yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kaza neticesinde 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralılar tedbir amaçlı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla TEM Otoyolu'nda trafik akışı yeniden normale döndü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ümraniye’de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralı | Video 01:24
Ümraniye'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralı | Video 29.01.2025 | 08:49
Bursa’da tekstil fabrikası alevlere teslim oldu | Video 01:35
Bursa'da tekstil fabrikası alevlere teslim oldu | Video 29.01.2025 | 08:49
Beyoğlu’nda aniden manevra yaparak dönen araç, taksiyi yoldan çıkardı: 1 yaralı | Video 02:17
Beyoğlu'nda aniden manevra yaparak dönen araç, taksiyi yoldan çıkardı: 1 yaralı | Video 29.01.2025 | 08:49
Tarım arazilerine çöken çeteye operasyon! 5 milyar liralık vurgun | Video 02:07
Tarım arazilerine çöken çeteye operasyon! 5 milyar liralık vurgun | Video 28.01.2025 | 16:34
Bursa’da evi kundaklayan şahıs 24 saat sonra teslim oldu, saldırı olayının görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:31
Bursa'da evi kundaklayan şahıs 24 saat sonra teslim oldu, saldırı olayının görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.01.2025 | 15:58
Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti | Video 01:37
Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti | Video 28.01.2025 | 15:20
Düğünlerde havaya ateş açan magandalara dron destekli operasyon: 13 gözaltı | Video 02:03
Düğünlerde havaya ateş açan magandalara dron destekli operasyon: 13 gözaltı | Video 28.01.2025 | 14:47
Elazığ’da uyuşturucu satıcılarına darbe: 12 gözaltı | Video 01:10
Elazığ’da uyuşturucu satıcılarına darbe: 12 gözaltı | Video 28.01.2025 | 14:19
Zonguldak’ta sis, kartpostallık manzaralar oluşturdu | Video 02:35
Zonguldak'ta sis, kartpostallık manzaralar oluşturdu | Video 28.01.2025 | 14:18
Kocaeli’de çatı yangını! Mahsur kalanlar camda kurtarılmayı bekledi | Video 01:00
Kocaeli'de çatı yangını! Mahsur kalanlar camda kurtarılmayı bekledi | Video 28.01.2025 | 14:18
Abisini odunla öldürdü! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı 00:33
Abisini odunla öldürdü! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı 28.01.2025 | 13:00
Müge Anlı’yı sinirlendiren olay: 6 çocuğunun 4’ünü yurda verip, eski eşiyle kaçtı! TikTok’ta dans videoları çekip paylaştı 04:39
Müge Anlı'yı sinirlendiren olay: 6 çocuğunun 4'ünü yurda verip, eski eşiyle kaçtı! TikTok'ta dans videoları çekip paylaştı 28.01.2025 | 11:27
SON DAKİKA: Başakşehir’de 3 İETT otobüsü kazaya karıştı! 2 farklı kazada çok sayıda yaralı var | Video 01:14
SON DAKİKA: Başakşehir'de 3 İETT otobüsü kazaya karıştı! 2 farklı kazada çok sayıda yaralı var | Video 28.01.2025 | 11:08
Kaçırılan iş adamı polis operasyonuyla kurtarıldı! Evden çıkanlar şoke etti... | Video 02:14
Kaçırılan iş adamı polis operasyonuyla kurtarıldı! Evden çıkanlar şoke etti... | Video 28.01.2025 | 11:04
Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın üzerinden böyle uçtu | Video 00:45
Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın üzerinden böyle uçtu | Video 28.01.2025 | 10:49
Odunlukta başlayan yangın, evin çatısına sıçradı | Video 03:38
Odunlukta başlayan yangın, evin çatısına sıçradı | Video 28.01.2025 | 10:19
Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savruldu: Feci kaza kamerada | Video 01:27
Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savruldu: Feci kaza kamerada | Video 28.01.2025 | 10:17
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama | Video 02:05
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama | Video 28.01.2025 | 10:09
Malatya’da kaybolan yaşlı adam ekiplerin çalışmalarıyla bulundu | Video 00:41
Malatya’da kaybolan yaşlı adam ekiplerin çalışmalarıyla bulundu | Video 28.01.2025 | 09:28
5 iş yerinin küle döndüğü yangında, çakmakçı dükkanında patlamalar yaşandı | Video 04:00
5 iş yerinin küle döndüğü yangında, çakmakçı dükkanında patlamalar yaşandı | Video 28.01.2025 | 08:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA