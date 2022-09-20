Ümraniye’de polise bıçakla saldırıp aracını ateşe veren şahıs böyle etkisiz hale getirildi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
00:07
Ümraniye’de akıllara durgunluk veren olay | Video 20.09.2022 | 18:59
03:02
01:02
Florya'da köpeğe eziyet kamerada! Sopayla vurdu, tekmeledi | Video 20.09.2022 | 16:40
01:52
Kontrolden çıkan tur midibüsü ışıklarda bekleyen araçlara çarptı | Video 20.09.2022 | 16:11
00:44
04:27
Erciyes'in etekleri kırmızıya boyandı | Video 20.09.2022 | 15:42
01:01
Antalya açıklarında 283 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video 20.09.2022 | 14:56
00:14
Düğün gürültüsüne ceza geldi | Video 20.09.2022 | 14:55
02:21
00:54
Denizde kaybolan gençten sevindiren haber geldi | Video 20.09.2022 | 14:20
01:27
Erzurum’da 1 milyon 650 bin kök kenevir yakalandı | Video 20.09.2022 | 14:19
00:11
Beyoğlu'nda iki arkadaşın kavgası cinayetle bitti | Video 20.09.2022 | 14:15
07:48
02:06
03:07
8 yaşındaki Ahmet'ten duygulandıran Türk bayrağı selamlaması | Video 20.09.2022 | 11:43
04:58
Son Dakika: Müge Anlı'da aranan 15 yaşındaki Yasemin Salman bulundu | Video 20.09.2022 | 10:27
02:10
Hatay'da 450 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 20.09.2022 | 10:18
13:03
Müge Anlı SON BÖLÜM | 20 Eylül 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 20.09.2022 | 10:21
00:37
Kendisini savcı olarak tanıttı, 356 bin TL dolandırdı | Video 20.09.2022 | 10:18
Ümraniye’de polis ekipleri hacizli olan bir aracı durdurarak bağlamaya çalışınca, araç sahibi polise ve itfaiye ekiplerine bıçakla saldırıp aracını ateşe verdi. Polis ekiplerine direnerek vatandaşlara bıçak savuran şahıs ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaşanan arbede de ise 3 kişi yaralandı.