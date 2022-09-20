Video Yaşam Ümraniye’de polise bıçakla saldırıp aracını ateşe veren şahıs böyle etkisiz hale getirildi | Video
Ümraniye’de polise bıçakla saldırıp aracını ateşe veren şahıs böyle etkisiz hale getirildi | Video

Ümraniye’de polise bıçakla saldırıp aracını ateşe veren şahıs böyle etkisiz hale getirildi | Video

20.09.2022 | 21:28

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Ümraniye’de polis ekipleri hacizli olan bir aracı durdurarak bağlamaya çalışınca, araç sahibi polise ve itfaiye ekiplerine bıçakla saldırıp aracını ateşe verdi. Polis ekiplerine direnerek vatandaşlara bıçak savuran şahıs ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaşanan arbede de ise 3 kişi yaralandı.

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