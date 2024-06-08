Ümraniye'de uyuşturucu ticareti yapılan oto galeriye baskın: 1 kişi yakalandı | Video
Ümraniye'de oto galeri ve oto yıkamacı olarak faaliyet gösteren iki iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan aramalarda 2 kilo 650 gram uyuşturucu, 13 uyuşturucu hap, 2 pompalı tüfek, ruhsatsız bir tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Farklı suçlardan toplam 5 suç kaydı bulunan N.O, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
N.O., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
Başkale'de 2 tır kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video 08.06.2024 | 16:16
03:41
Eğitimin yaşı yok dedi, 70 yaşında YKS sınavına girdi | Video 08.06.2024 | 15:25
02:24
Tek katlı evde çıkan yangın korkuttu | Video 08.06.2024 | 15:24
01:10
Bingöl’de zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama | Video 08.06.2024 | 14:33
01:54
05:35
01:59
Büyükçekmece'de dün bulunan cesedin kimliği belli oldu | Video 08.06.2024 | 13:52
03:55
Torununu sınava getirdikten sonra otomobili alev topuna döndü | Video 08.06.2024 | 13:49
04:49
'Kırkayak' lakaplı hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 08.06.2024 | 11:21
01:17
02:42
Cemal Reşit Rey Salonu'nda dev ekranın düştüğü anlar kamerada | Video 08.06.2024 | 10:52
00:28
Aranan şahıslara 91 polis ile operasyon: 14 gözaltı | Video 08.06.2024 | 09:55
02:42
Cemal Reşit Rey'deki dev ekran böyle devrilmiş | VİDEO - HABER 08.06.2024 | 10:30
02:43
00:53
Kuyucak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı | Video 08.06.2024 | 09:33
00:35
Çok sayıda tapu ve senetle yakalanan 3 tefeci tutuklandı | Video 08.06.2024 | 08:44
00:56
Zonguldak'ta narkotik operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video 07.06.2024 | 15:58
05:21
00:44
Sinop'ta düğün yolunda kaza: 5 yaralı | Video 07.06.2024 | 15:08
01:14
Osmaniye'de ‘Dron’ destekli uyuşturucu operasyonu | Video 07.06.2024 | 15:05