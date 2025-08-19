Ümraniye’de vahşet! Boğazı satırla kesilerek öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Ümraniye’de Özbekistan uyruklu eşi Nıgına Sattarova’yı (35), sokak ortasında boğazını satırla keserek öldüren Umıd S. (35) ve cinayete karıştığı belirlenen Urınboy B. (25) emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, Sattarova’nın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
ÖZBEKİSTANLI KADININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ümraniye'de yaşanan kan donduran olayda Nıgına Sattarova'nın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Umıd S.'nin bir köşede eşini takip ettiği ve Sattarova'nın akşam saatlerinde evine giriş yaptığı anlar yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:55
00:47
Dev arı kovanı görenleri şaşırttı | Video 19.08.2025 | 12:44
01:12
01:22
04:44
03:38
17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta yaşananları anlattı | Video 19.08.2025 | 11:29
07:03
Eyüpsultan'da taksici Sefer Kaya'yı öldüren şüpheli tutuklandı | Video 19.08.2025 | 11:00
01:12
01:28
00:42
Deneme sürüşü yapan usta, Ferrari'yi pert etti | Video 19.08.2025 | 10:41
01:53
00:30
Yol kesip sürücüyle tartıştılar! Otoyolda trafik terörü kamerada | Video 19.08.2025 | 09:56
07:43
Gümüşhane zirvelerinden masalsı manzara böyle görüntülendi | Video 19.08.2025 | 09:37
03:22
Ankara'da öldürülen Hakan Çakır'ın babası, o anları anlattı | Video 19.08.2025 | 09:21
01:49
Avcılar'da alkollü sürücü tekel bayisine daldı! O anlar kamerada | Video 19.08.2025 | 08:29
03:21
Eyüpsultan'da silahla taksiciyi öldüren şüpheli kamerada | Video 18.08.2025 | 16:28
02:22
İzmir'de çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor | Video 18.08.2025 | 16:08
02:59
Eyüpsultan’da silahla taksiciyi öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 18.08.2025 | 15:49
03:22
Bodrum'da tekne yangını | Video 18.08.2025 | 15:39