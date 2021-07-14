Video Yaşam Umut veren görüntüler acıya döndü! 15 yaşındaki Barış'ın cansız bedeni bulundu | Video

Umut veren görüntüler acıya döndü! 15 yaşındaki Barış'ın cansız bedeni bulundu | Video

Umut veren görüntüler acıya döndü! 15 yaşındaki Barış'ın cansız bedeni bulundu | Video
14.07.2021 | 16:24

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Evrenseki sahilinde önceki gün kaybolan 15 yaşındaki lise öğrencisinin bugün sabah izledikleri güvenlik kamerasınan umutlanan aile , kısa bir üre sonra gelen acı haberle yıkıldı. cansız bedeni kaybolduğu yerin 3 kilometre uzağında, 500 metre açıkta bulundu. Titreyengöl bölgesinde sahil yolu üzerinde bahçesi bulunan bir vatandaşın, kayıp genci gördüğünü söylemesi üzerine umutlanan aile aynı gün hem umudu hem acıyı bir arada yaşadı.

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Önceki gün saat 18.00 sıralarında ablasıyla birlikte denize girmek için Evrenseki'de bulunan Manavgat Belediyesi halk plajına gelen IMKB Ticaret Meslek Lisesi 10. sınıf öğrencisi Barış Alagöz denize girdiği sırada ortadan kayboldu. Ablasının tüm aramasına rağmen bulamadığı Barış Alagöz için, Çolaklı Jandarma ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Gün boyu yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte arama çalışmaları kaldığı yerden yeniden başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK ( Dalış-Eğitim-Güvenlik-Arama-Kurtarma) timi, helikopter, drone, 4315 ve 4311 kontrol botları tarafından aramalar havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı. Bu sırada karadan da aramalarına devam eden ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

SAHİL YOLUNDA GÖRÜLDÜĞÜ İHBARI UMUTLANDIRDI
Titreyengöl bölgesinde sahil yolu üzerinde bahçesi bulunan bir vatandaşın, kayıp genci gördüğünü belirten ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler, ihbarda bulunan Hüseyin Okudan isimli vatandaşla irtibat kurdu. Okudan, Salı günü saat 19.30 sıralarında bahçeye üzerinde siyah şort olan bir gencin geldiğini belirterek "Küçük patlıcan yemek istediğini söyledi. Patlıcanı kopardıktan sonra bahçede önceden kalmış su şişesindeki suyu içip içemeyeceğini sordu. Bende o şişenin eski olduğunu belirterek arabadan su verdim ve genç Manavgat istikametine uzaklaştı. Genç uzaklaşırken kayıp genç aklıma geldi. İnternette resmini aramama rağmen bulamadım. Eve geldiğimde internet sayfasında kayıp gencin fotoğrafını görünce bahçeye gelen gencin kayıp genç olduğunu anladım" dedi. Okudan'ın verdiği bilgi doğrultusunda harekete geçen jandarma, yürüyüş yolunu gören otel kameralarından gencin görüntülerini aldı.

Barış Alagöz'ün görüntülerinin arama yerine ulaşması ve aileyi ve ekipleri heyecanlandırdı. Aile ve Barış'ı tanıyanlar görüntüdeki gencin Barış olduğundan emin olduklarını söylediler.

UMUDUN YERİNİ ACI ALDI
Aynı anlarda ekiplere paraşüte binen bir kişinin Çolaklı açıklarında su üzerinde siyah bir cisim gördüğü ihbarı geldi. Bölgeye yönlenen ekipler su üstündeki cesedi bota alarak, Evrenseki Limanı'na getirdi. Aile ise cesedin çocuklarının olduğuna inanmak istemedi. Israrla cesedi görmek isteyen babaya oğlunun cesedinin fotoğrafı gösterildi. Fotoğrafı gören baba , " Oğlum sakalsızdı bu cesette sakal var" deyip oğlunun öldüğüne inanmak istemedi. Olay yeri ekiplerinin ve savcılık incelemesinin ardından Alagöz'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 15 yaşındaki Barış'tan geriye ise kaybolduğu noktada ablası tarafından çekilen son video görüntüleri kaldı

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