Üniversite öğrencisinin ölümüne yol açan ambulans sürücüsü adliyeye sevk edildi | Video 31.10.2025 | 11:59 Samsun'da 19 yaşındaki motosikletli üniversite öğrencisinin ölümüne sebep plan ambulans sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan aldığı hastayı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine bıraktıktan sonra geri dönen Şakir Üstün (39) idaresindeki 57 AAG 590 plakalı, Sinop İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulans, OMÜ Rektörlük Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçip Azerbaycan uyruklu OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Nijat Kazimli'nin (19) kullandığı 48 ADC 584 plakalı motosiklete çarptı.Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kazimli, kaldırıldığı OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili gözaltına alınan ambulans sürücüsü Şakir Üstün, "taksirle adam öldürmek" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.