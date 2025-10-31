Üniversite öğrencisinin ölümüne yol açan ambulans sürücüsü adliyeye sevk edildi | Video
31.10.2025 | 11:59
Samsun'da 19 yaşındaki motosikletli üniversite öğrencisinin ölümüne sebep plan ambulans sürücüsü adliyeye sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kazimli, kaldırıldığı OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili gözaltına alınan ambulans sürücüsü Şakir Üstün, "taksirle adam öldürmek" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
01:53
Eniştesine dehşeti yaşattı! Araçla çarpıp metrelerce böyle savurdu | Video 31.10.2025 | 10:46
01:53
Bursa’da tartıştığı zorla arabaya bindirmeye çalışıp yere düşürdü | Video 31.10.2025 | 10:37
02:28
Adana'da 10 dakika arayla 2 silahlı soygun yaptı: "Ben masumum" dedi | Video 31.10.2025 | 10:12
00:31
00:34
Siirt'te aile içi tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı | Video 31.10.2025 | 09:02
00:26
Öfkeli araç sürücüsü tırı yumrukladı! O anlar kamerada | Video 31.10.2025 | 08:51
01:02
Ankara'da kuyumcudan 7 kilogram altın hırsızlığı kamerada | Video 31.10.2025 | 08:25
02:41
Beşiktaş'ta alt geçitte motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 31.10.2025 | 08:25
03:40
03:05
00:20
11:59
01:06
06:18
00:34
21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında | Video 30.10.2025 | 13:42
00:30
00:22
Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı | Video 30.10.2025 | 13:03
03:21
16 yaşındaki Fatma'dan 1 haftadır haber yok | Video 30.10.2025 | 12:52
00:14
Kovaladığı çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı | Video 30.10.2025 | 12:48