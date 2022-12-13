Video Yaşam Ünlü eğlence mekanının önünde işlenen cinayetin faili yakalandı | Video
Ünlü eğlence mekanının önünde işlenen cinayetin faili yakalandı | Video

Ünlü eğlence mekanının önünde işlenen cinayetin faili yakalandı | Video

13.12.2022 | 13:55

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Beşiktaş Ortaköy’de bir eğlence mekanının önünde yaşanan silahlı çatışmada öldürülen güvenlikçi Yasin Keskin’in katil zanlısı yakalandı. Failin, 16 Nisan’da Kasımpaşa futbol takımı tribün lideri Yüksel Ustahüseyin cinayetinde de rol aldığı ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, Ortaköy'deki bir eğlence mekanına 8 Eylül günü saat 01.00 sıralarında gelen Mesut B., Recep Ç. ve İnci Cennet E., içeri alınmayınca güvenliklerle aralarında yaşanan tartışma sırasında içlerinden biri güvenlik görevlilerinden birine kafa atmıştı. Daha sonra 3 kişi yumruk, tekme ve sopalarla feci şekilde bayılana kadar dövülmüştü. Kavganın devamında sonraki günlerde yaşanan husumete dayalı olarak gerçekleştirilen silahlı çatışmada, eğlence mekanın güvenlik görevlisi Yasin Keskin vurularak yaşamını yitirmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul İstihbarat Şube ekipleri, cinayete ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tetikçiyi yakalamak için çalışma başlattı. Kamuoyunda "Barış Boyun" grubu olarak bilinen ve söz konusu grubun tetikçiliğini yapan "Daltonlar" isimli bir alt grubun mensuplarından A.E.'nın, Ataşehir'de olduğu bilgisine ulaştı. Zanlı, 5 Aralık'ta saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Öte yandan cinayeti gerçekleştirdiği öne sürülen A.E'nin suç ortağıyla olay yerine geldiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüphelinin, 16 Nisan 2022 tarihinde Beyoğlu'nda evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülen Y.U. cinayetinde de rol aldığı ve o cinayete karıştığı tespit edildi.

Yakalanan katil zanlısı, polisteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra 8 Aralık'ta adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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