Ünlü oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo'un çocukları Roman'ın yüzü ilk kez kamerada!
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Ünlü oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo, mutlu birlikteliklerini 2018 yılında nikah masasına taşımıştı. Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, birkaç ay önce de ilk bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı. Zaman zaman sosyal medyadan Roman'ın yüzü görünmeyen fotoğraflarını paylaşan Can Bonomo ile Öykü Karayel, kural bozdu. Çift, Instagram'da paylaştıkları fotoğraf ve video ile oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi.