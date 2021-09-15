Ünlü şarkıcı Ece Seçkin bugün evlendi! | Video
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Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot Çağrı Terlemez çifti, bugün dünyaevine girdi. Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez çifti, bugün muratlarına erdi. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı, bugün tören öncesinde paylaşımlarda bulundu. Birden fazla gelinlik giyeceğini duyuran ünlü şarkıcı, sosyal medyada da dikkatleri üzerine çekti.